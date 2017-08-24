Başbakan Yıldırım: Asya kıtasındaki ülkelerle ticari bağlantılarımızı güçlendireceğiz

HANOİ(AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Melia Otel'de düzenlenen Vietnam-Türkiye İş Forumunda yaptığı konuşmada, dün gerçekleştirdiği temaslarda ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını, gelecekte neler yapılabilir, hangi konularda iş birlikleri derinleştirebilir bunları konuştuklarını bildirdi.

Temel hedeflerinin iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerde kaydedilen yoğun ve yakın işbirliği sürecinin ekonomik ilişkilerde de karşılık bulması olduğunu belirten Yıldırım, ticari ve ekonomik ilişkilerin devletten devlete, hükümetten hükümete ilişkilerle sınırlı olmadığını söyledi.

Türkiye ve Vietnam'ın iş adamlarının sık sık bir araya gelip neler yapabileceklerini değerlendirmelerini arzu ettiğini aktaran Yıldırım, kendilerinin görevinin iş adamlarına destek sağlamak, onların önünü açmak, karşılaşılan sıkıntıları gidermek olduğunu ifade etti.

Başbakan Yıldırım, Vietnam'a yaptıkları ziyareti tarihi bir ziyaret olarak gördüklerini belirterek, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde gerekli yasal reformları da hayata geçirerek büyümeye istikrarlı bir şekilde devam edeceğini vurguladı.

"Bu bölgedeki kalkınma hamlesi içinde yer alma hedefimizi gerçekleştireceğiz"

Yıldırım, şu görüşlere yer verdi:

"Dışa açık ve serbest ekonomi anlayışıyla küresel sitemde aktif rol oynayan ülkemiz, sadece bölgesel sorunların değil küresel sorunların da çözülmesinde etkin katkı sağlamayı sürdürecektir. Asya kıtasındaki ülkelerle ticari bağlantılarımızı güçlendireceğiz ve böylece Vietnam'ın da içinde olduğu 600 milyon nüfusa ve dünyanın 6. büyük ekonomik gücüne entegre olma ve bu bölgedeki kalkınma hamlesi içinde yer alma hedefimizi gerçekleştireceğiz. Ülkemiz Uzak Doğu ve genel anlamında Asya pazarında ticari ve ekonomik etkinliğini artırma stratejisini sürdürecektir. Özellikle Vietnam gibi stratejik önemi yüksek bir ülkeyle işbirliği içinde olmak ve bunu daha da ileri taşımak önceliklerimiz arasında yer almaktadır."

Hedef 4 milyar dolar ticaret hacmi

Vietnam'ın son yıllar istikrarlı büyümesini ve gelişmesini sürdürdüğünü, bunu büyük bir takdirle izlediklerini anlatan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye ve Vietnam, 2016'da bütün dünya ile ticaret yapan, 683 milyar dolar ticareti olan ve 1 trilyon doları aşan gayri safi hasılası ile 173 milyon nüfusa sahip iki ülkedir. İki ülkenin gücünü birleştirdiğimizde ortaya muazzam bir sinerji çıkmaktadır. İşte bu muazzam gücü, hem Vietnam hem de Türkiye'nin kalkınması, ayrıca bölgelerimizde bulunan ülkelerin refahı için de kullanabiliriz. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi maalesef var olan potansiyeli yansıtmaktan uzaktır. Şu anda ticaret hacmimiz 2 milyar doların altındadır. 173 milyon gibi iki ülkenin nüfusunun potansiyeliyle hiç de orantılı değildir. İlk etapta 2020 yılına kadar ikili ticaretimizi en azından 4 milyara çıkarmayı hedefliyoruz. 2017’nin ilk yarısında Vietnam’a ihracatımız yüzde 16, Vietnam'ın Türkiye’ye ihracatı da yüzde 33 oranında artmıştır. Her ne kadar ticaret dengesi Türkiye lehine olmasa da biz ileride ticaret arttıkça, ticaretin çeşitlendirilmesi sağlandıkça dengenin de gerçekleşeceğine inanıyoruz."

Yıldırım'a, Üstün Şeref Madalyası takdim edildi

Başbakan Binali Yıldırım, Vietnam Sosyal Bilimler Akademisi tarafından şahsına tevdi edilen Üstün Şeref Madalyası'nın takdim töreninde yaptığı konuşmada, bilgi, bilim, teknoloji, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkelere ve insanlara istikamet çizdiği bir çağda yaşadıklarını belirtti.

Bilgiyi üreten, bilgiye sahip olan, bilginin kullanılmasına vesile olan, bilimsel gelişmeleri takip eden toplumların başta ekonomi olmak üzere her alanda büyük bir avantaj elde ettiğini dile getiren Yıldırım, bilim ve bilginin asırların birikimi sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

Hiçbir icat ve buluşun kendiliğinden olmadığına dikkati çeken Yıldırım, her buluşun bir sonrakinin hazırlayıcısı olduğunu vurguladı. Yıldırım, bilim adamlarının yaptıkları çalışmaların gelecekte ortaya çıkacak pek çok yeni buluşun ilk adımlarını teşvik ettiğinin altını çizdi.

Başbakan Yıldırım, seçkin bir akademiyi ziyaret etmek ve akademisyenlerle beraber olmanın kendisi için bir gurur vesilesi olduğunu belirtti.

Yıldırım, 90 milyar dolarlık alt yapı yatırımını 15 yılda Türkiye'ye kazandırdıklarını, 2008'de başlayan küresel krize rağmen Türkiye'nin dünyanın en büyük mega projelerini başarıyla gerçekleştiren ülkeler içinde yer aldığını dile getirdi.

Yönetim anlayışlarının 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile yoğrulduğunu vurgulayan Yıldırım, hangi alanda olursa olsun yatırımlarda hep insanı merkeze aldıklarını aktardı.

İnsanı mutlu etmeyen, insanı heyecanlandırmayan, beşeri sermayeye katkı sağlamayan hiçbir yatırımın kıymetinin olmadığına işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bugün dünyada yaşanan buhranların sayıları, 55 milyona ulaşan mültecilerin ve birçok bölgesel sorunların arka planında insanı ihmal vardır, insanın hak ettiği değerlerin anlaşılamaması, yönetim anlayışında insanın bir makine gibi görülmüş olması yatar. Ne yaparsak yapalım hangi üstün teknolojiye sahip olursak olalım merkezinde insan yoksa o bir canavara dönüşür. O bakımdan Vietnam ve Türkiye, potansiyeli, imkanı ve insanıyla Asya ve Avrupa'nın geleceği için çok ama çok büyük imkanlara sahip, fırsatlara sahip. Bu ziyaret iki ülke arasındaki ilişkiler de bir dönüm noktası olacaktır."

Törenden notlar

Başbakan Binali Yıldırım, Vietnam Sosyal Bilimler Akademisine gelişinde geleneksel kıyafetli gençler tarafından karşılandı.

Yıldırım, salona girdiğinde ise Mehter Marşı çalındı. Başbakan Yıldırım'a akademi başkanı tarafından üstün şeref madalyası ve geleneksel hediye takdim edildi.

Tören bitiminden geleneksel oda adı verilen küçük salona geçen Yıldırım, burada incelemede bulundu, şeref defterini imzaladı.