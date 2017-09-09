Başbakan Yıldırım: Aziz milletimiz bugün de demokrasisine sahip çıkmaktadır

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk milletinin, eşine az rastlanır kahramanlıklar göstererek vatanını işgallerden kurtardığını ve şanlı tarihini İstiklal Harbi destanı ile süslediğini belirtti.

İstiklal mücadelesinin vatanı canından üstün tutan kahramanların emsalsiz fedakarlıkları ve aziz milletin istiklaline sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle sonuçlandığını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"15 Mayıs 1919'dan 9 Eylül 1922 tarihine kadar Yunan işgal ve mezalimine maruz kalan İzmir halkı, pek çok şehrimizin halkı gibi büyük acılar yaşamıştır. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde ve onun 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!' emriyle İzmir'in makus talihi ebediyen yenilgiye uğratılmıştır. Samsun'dan başlayan istiklal yürüyüşümüz, cephelerde kazandığımız destansı zaferlerin ardından, kahraman ordumuzun İzmir'e girişiyle nihai sonuca ulaşmıştır. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu, milletimizin istiklal sevdasının bir nişanesi olarak tarihin gurur sayfaları arasında yerini almıştır. Bu kutlu gün, cumhuriyetimizin ilanına giden yolda önemli bir dönüm noktasıdır."

Tarihi, doğal, kültürel zenginlikleri ve yüksek turizm potansiyeliyle Türkiye'nin göz bebeği şehirlerinden biri olan İzmir'in, cumhuriyetin kuruluş yıllarından itibaren genç, eğitimli ve üretken nüfusuyla ülkenin büyümesine ve gelişmesine çok değerli katkılar sağladığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Dün büyük fedakarlıklarla yurdunu düşman işgalinden kurtarmayı başaran ve kazandığı zaferi cumhuriyetle taçlandıran aziz milletimiz, bugün de aynı kararlılıkla istiklaline ve demokrasisine sahip çıkmaktadır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşımız'ın bütün kahramanlarını hürmetle yad ediyor, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İzmir'in bu gurur gününü içtenlikle kutluyor, vatandaşlarımızı muhabbetle selamlıyorum."

Muhabir: Esin Işık