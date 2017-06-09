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Başbakan Yıldırım: Biz Irak'ın toprak bütünlüğünü istiyoruz

Başbakan Yıldırım, IKBY'nin 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapma planıyla ilgili, "Bizim görüşümüz çok açık ve nettir. Biz Irak'ın toprak bütünlüğünü istiyoruz." dedi.

Başbakan Yıldırım: Biz Irak'ın toprak bütünlüğünü istiyoruz

ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapma planına ilişkin, "Bizim görüşümüz çok açık ve nettir. Biz Irak'ın toprak bütünlüğünü istiyoruz. Bütün Iraklıların bir arada, bir devlet olarak yaşamasını istiyoruz. Dolayısıyla, bölgemizde yeterince sorun var. Yeni bir sorun alanı oluşturulmasının doğru olmadığını düşünüyoruz ve bu kararın da sorumsuzca verilmiş bir karar olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanlığı: IKBY'nin bağımsızlık referandumu kararı vahim bir hata

Yıldırım, Altındağ'daki Cenabı Ahmet Paşa Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"IKBY'nin 25 Eylül'de bağımsızlık için referandum yapma kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Yıldırım, "Bizim görüşümüz çok açık ve nettir. Biz, Irak'ın toprak bütünlüğünü istiyoruz. Bütün Iraklıların bir arada, bir devlet olarak yaşamasını istiyoruz. Dolayısıyla bölgemizde yeterince sorun var, yeni bir sorun alanı oluşturulmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu kararın da sorumsuzca verilmiş bir karar olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

"FETÖ ile mücadele konusunda hiç müsamaha yok"

"Halen görevde olan 12 valinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün şifreli mesajlaşma uygulaması ByLock'u kullandığı" iddiasına ilişkin soru üzerine ise Yıldırım, "İçişleri Bakanımız yanımızda, gereken neyse yapar. FETÖ ile mücadele konusunda hiç müsamaha, gevşeme yok. Konumu, gücü ne olursa olsun bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine halel getirecek, yanlış işler içinde bulunan herkes hukuk, adalet karşısında gereken muameleyi görecek." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Sinan Uslu

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Bağımsızlık ReferandumuBaşbakan YıldırımIKBYTürkiye
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