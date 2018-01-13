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Başbakan Yıldırım: Bizim kongrelerimiz başka partilerinkine benzemez

Başbakan Binali Yıldırım, "Bizim kongrelerimiz başka partilerinkine benzemez. Onların kongrelerinde masalar, sandalyeler, yumruklar konuşur. Bizim kongrelerimizde sevgi konuşulur, muhabbet konuşulur, Türkiye konuşulur." dedi.

Başbakan Yıldırım: Bizim kongrelerimiz başka partilerinkine benzemez

AKSARAY (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Aksaray 6. İl Kongresi'nin yapılacağı Atatürk Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Vatandaşlara otobüsten hitap eden Yıldırım, Aksaray'da coşkuyla karşılandığını söyledi.

AK Parti kongrelerinin adeta bayram havasında yapıldığını belirten Yıldırım, "Bizim kongrelerimiz başka partilerinkine benzemez. Onların kongrelerinde masalar, sandalyeler, yumruklar konuşur. Bizim kongrelerimizde sevgi konuşulur, muhabbet konuşulur, Türkiye konuşulur." ifadesini kullandı.

Yıldırım, bu sırada alandaki vatandaşların "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganına, "Biz sizlerle gurur duyuyoruz" karşılığını verdi.

Aksaray ve Nevşehir'in iki güzel şehir olduğunu dile getiren Yıldırım, "İki güzel şehrin takımı kardeş gibi ve centilmenlik içinde maçlarını yapacaklar. İnşallah hak eden kazanacak." dedi.

Başbakan Yıldırım, Aksaraylı bir vatandaşın talebi üzerine "Dur bakayım, öyle ayaküstü söz veren bir parti oldu mu AK Parti? Öyle suya yazı yazan iktidar değil AK Parti. Sigara kağıdının üzerine vaat yazıp, yolda bitince atanlardan olmadık. Aldatan olmadık, aldanan olmadık, daima millete hizmet yolunda olduk." diye konuştu.

"Dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganı üzerine Yıldırım, "Hiç merak etmeyin, biz sadece rükuda Rabbimizin huzurunda eğiliriz. Başka hiç kimsenin önünde eğilmeyiz." dedi.

Binali Yıldırım, konuşmasının ardından kongrenin yapılacağı salona geçti.

Muhabir: Sinan Uslu,Turan Kazak

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Aksaray 6. İl KongresiAtatürk Spor SalonuBaşbakan Binali YıldırımTürkiye
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