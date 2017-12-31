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Başbakan Yıldırım Burdur'da

- Yıldırım, Burdur Valiliğini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım Burdur'da

BURDUR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Burdur Valiliğini ziyaret etti.

Yıldırım, AK Parti Burdur 6. Olağan İl Kongresi'nin ardından Burdur Valiliğine gitti.

Tören mangasını selamlayan Başbakan Yıldırım, valilikte Vali Şerif Yılmaz'dan kentteki yatırımlara ilişkin bilgi aldı.

Başbakan Yıldırım'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Ahmet Sorgun, Erol Kaya, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ve AK Parti milletvekilleri eşlik etti.




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Başbakan YıldırımBurdurZiyaret
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