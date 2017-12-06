Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi çin ABD kuzey kore
Enflasyon hedefini açıkladı
Enflasyon hedefini açıkladı
Kış tedbirleri
Kış tedbirleri
Bilişimde yeni hedefler
İletişimde yeni hedefler
Örnek sorular yayımlandı
Örnek sorular yayımlandı
İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'a kar geliyor

Başbakan Yıldırım büyükelçilik binasını 'Ayla' ile açtı

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinin yeni binasını hizmete açtı. Açılışa Oscar'ın "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde aday adayı "Ayla" filminin Güney Koreli çocuk oyuncusu Kim Seol de katıldı.

Başbakan Yıldırım büyükelçilik binasını 'Ayla' ile açtı

SEUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Güney Kore temasları kapsamında Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Chung Sye-Kyun ile görüşmesinin ardından Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinin yeni hizmet binasına geldi.

Büyükelçiliğin yeni binasının açılışını gerçekleştiren Başbakan Yıldırım'a, eşi Semiha Yıldırım ve Oscar'ın "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde aday adayı "Ayla" filminin Güney Koreli çocuk oyuncusu Kim Seol de eşlik etti. Kore Savaşı yıllarında Birleşmiş Milletler (BM) misyonuyla Güney Kore'ye giden Türk askerleri tarafından hizmete açılan Ankara Okulu öğrencileri de açılışta yer aldı.

Yıldırım, açılış kurdelesini keserek, elçilik binasının hayırlı olmasını diledi, ardından açılışa katılan vatandaşlarla tokalaştı, ayaküstü sohbet etti.

Yoğun kar yağışı altında gerçekleştirilen açılışa, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Arslan Hakan Okçal ve eşi Pınar Okçal, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğine yeni atanan Büyükelçi Ersin Erçin ile diğer yetkililer katıldı.

Muhabir: Sinan Uslu



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AylaBaşbakan Binali YıldırımTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5