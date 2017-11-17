Başbakan Yıldırım, Cizrelilere hitap etti

ŞIRNAK (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Paylaşamayacağımız neyimiz var? Allah'a şükür paylaşacağımız çok şeyimiz var. Kardeşliğimiz, zenginliğimiz, ülkemiz ve büyük bir medeniyetimiz var. Bunlar bize yeter. Artık zaman kaybını bırakacağız. Terörün enerjimizi azaltmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Başbakan Yıldırım, beraberindeki bakanlarla çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulunduğu Şırnak'ta temaslarına devam etti.

Cizre'ye giden Yıldırım, kent merkezinde vatandaşlara seslendi. Terör örgütü PKK mensuplarının kentte 3 bin konutu yerle bir ettiğini, açtıkları çukurlarla bölgenin geleceğini karartmaya çalıştığını belirten Başbakan Yıldırım, bölgede yaraların sarıldığını, yeniden yapılan binalarla Cizre'nin makus talihinin değiştirileceğini vurguladı.

Yıldırım, "Terör örgütü, o çukur günlerinde Cizre'de 2 bin 938 binayı, işyerini kullanılamaz hale getirdi. Orta hasarlı binaların sayısı 15 bin 376. TOKİ'ye talimat verdik, dedik ki 'Yıkılanlardan daha fazla yenisini yapacaksınız.' 3 bin 87 konutun yapımı devam ediyor." ifadesini kullandı.

Cizre'nin üç bölgesinde konut yapımının sürdüğünü, konutların yakın zamanda tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edileceğini anlatan Başbakan Yıldırım, Cizre Belediyesi'nin, "Cizre'nin, Şırnak'ın, buradaki hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız. Ülkemizin, milletimizin, Cizre'deki gençlerin aydınlık geleceği için çalışacağız. Demokrasiye, insan haklarına, barışa, kardeşliğe hizmet edeceğiz." vaadiyle halktan destek aldığını kaydetti.

Yıldırım, şöyle konuştu:

"Siz de bu desteği verdiniz. Doğru da yaptınız ama ne oldu? Yetkiyi ellerine geçirir geçirmez hizmet yapacaklarına, damınızı başlarınıza yıkmaya başladılar değil mi? Bununla da kalmadılar, devletin kaynaklarını, sizin derleyip toparladığınız vergileri dağa, terör örgütüne gönderdiler. Terör örgütü de onları kurşun olarak, bomba olarak masum, günahsız çocukların, kadınların, gençlerin üzerine indirdiler. Güvenlik kuvvetlerini, polisimizi, jandarmamızı, güvenlik korucumuzu, askerimizi gözlerini kırpmadan şehit ettiler. Bu vesileyle Hazreti Nuh'un şehrinde, Cizre'de, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet ediliyorum. Bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Gazilerimize, yaralılarımıza hayırlı, uzun ömürler diliyorum."

- "İyi günde de kötü günde de beraberiz"

Kötü günlerin geride kaldığına işaret eden Yıldırım, "Artık sizi tehdit edecek, ölümle korkutacak, geleceğinizi karartacak hiçbir güç asla ve asla olmayacak. Biz farklı farklı olabiliriz. Kiminin teni esmer kiminin ki beyaz. Kiminin saçı siyah, kiminin ki de benim gibi beyaz. Kiminin gözü ela kiminin gözü de kara ama bu niteliklerimizin, bu farklılıklarımızın hepsi bizim zenginliğimiz. Gözümüzün rengi ne olursa olsa gözümüzden düşen damlaların rengi hep aynıdır. Onun için biz acılarda da sevinçte de zor günlerde de iyi günlerde de kötü günlerde de beraberiz." diye konuştu.

Sözleri zaman zaman zılgıtlarla kesilen Yıldırım, şunları söyledi:

"Kürtlüğünüzle övünün, Arap iseniz Araplığınızla da övünün. Türk iseniz Türklüğünüzle de övünün, Türkmen iseniz Türkmenliğinizle de övünün ama unutmayın bizim etnik kimliğimiz ne olursa olsun, bizi birbirimize bağlayan en önemli özelliğimiz, en önemli ilkemiz şu Rabiadır. Nedir o? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Demek ki kimliğimizi asla inkar etmeyeceğiz. O bizim onur ve gururumuz ama biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız."

Şerafettin Elçi Havaalanı'nın yapım sürecine de değinen Başbakan Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

"Havaalanını yaparken bize neler çektirdi bu terör örgütü biliyor musunuz? Şantiyeleri yaktılar, işçileri kaçırdılar. Niye? 'Cizre'nin havaalanı olmasın, hizmet gelmesin, yol yapılmasın.' Bunlar hani Kürtleri düşünüyorlardı, böyle mi Kürtleri düşünmek? Böyle mi Cizreliyi düşünmek? İşte bunun için uyanık olacağız. Bu terör örgütlerine ve bunların arkasındaki ağababalarına asla ve asla fırsat vermeyeceğiz."

Binali Yıldırım, Şerafettin Elçi Havaalanı'nın geçen yıl 275 bin yolcu taşıdığını, bu yıl bu rakamın 300 bine ulaşacağını vurguladı.

Topladığı paraları terör örgütüne aktaran Cizre Belediye Başkanı'nın gereğinin düşünüldüğünü hatırlatan Yıldırım'ın, "Şimdiki belediye başkanınız nasıl? Memnun musunuz? Yolları yapıyor mu? Şehri güzelleştiriyor mu?" demesi üzerine alandaki vatandaşlar "evet" karşılığını verdi.

İşin başında olduklarını, Cizre'nin daha da güzelleşeceğini belirten Yıldırım, "Hazreti Nuh'un şehrine yakışan bir Cizre'yi hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

- "Cizre daha fazlasını hak ediyor"

Başbakan Yıldırım, Cizre Belediyesince 107 kilometre uzunluğunda sıcak asfalt yapıldığını, 49 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı döşendiğini, 188 kilometre su hattının yenilendiğini, hayata geçirilen bu projeler için 142 milyon lira harcandığını bildirdi.

Toplu konutlardan binaların, camilerin tamirine kadar Cizre için son 1,5 yılda 840 milyon lira harcandığına işaret eden Yıldırım, "Cizre her şeyin en güzeline layık. Sizler değil mi ki terör örgütüne pabuç bırakmadınız ve bu terör örgütünün Cizre'yi, buradaki vatandaşlarımızı esir almasına izin vermediniz. Biz de Cizre için Cizre'nin her türlü ihtiyacı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Cizre'ye 500 yataklı hastane yapılacağını, ayrıca gelecek yıl Cizre'nin doğalgazla buluşacağını bildirdi.

- "Terör örgütlerine göz açtırmayacağız"

Şırnak'ta Geylani Camisi'nin açılışını yaptığını belirten Yıldırım, terör örgütü mensuplarının evleri kullanılamaz hale getirmekle kalmayıp, mabetleri de yıktığını, terör örgütünün 27 cami yıktığını, 70 camiyi de kullanılamaz hale getirdiğini anlattı.

Konuşmasında, birlik ve beraberlik mesajı veren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Terör örgütlerine göz açtırmayacağız. Allah'a şükür işte İçişleri Bakanımız ve ekibi gece gündüz, askerimiz, jandarmamız, komandomuz, güvenlik korucumuz sizlere bir zarar gelmesin diye onların eli tetikte, gözü hedefte. Onun için Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Allah bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara fırsat vermesin. Bizi birbirimize bağlayan bir önemli değerimiz de yüce dinimiz İslamiyettir. Dinimizle gurur duyuyoruz, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerimle gurur duyuyoruz. Peygamberimizle gurur duyuyoruz. Hepimiz Müslümanız. Paylaşamayacağımız neyimiz var? Allah'a şükür paylaşacağımız çok şeyimiz var. Kardeşliğimiz, zenginliğimiz, ülkemiz ve büyük bir medeniyetimiz var. Bunlar bize yeter. Artık zaman kaybını bırakacağız. Terörün enerjimizi azaltmasına izin vermeyeceğiz. Bütün enerjimizi, imkanlarımızı Şırnak'ın, Cizre'nin, 780 bin kilometrekare vatan toprağının daha da kalkınması daha da büyümesi için, geleceğimiz olan gençlerimizin umudunun yeşermesi için çalışacağız. Ülkemizi de büyüteceğiz, milletimizi de aydınlık yarınlara taşıyacağız."

Programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da selamlama konuşması yaptı.

Soylu, Cizrelilerin, ay yıldızlı bayraklarla Anadolu'nun birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini, Cizre'den dünyaya haykırdığını belirtti.