Başbakan Yıldırım Estonyalı mevkidaşını resmi törenle karşıladı

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Estonya'nın Başbakanı Juri Ratas'ı törenle karşıladı.

Çankaya Köşkü'ndeki tören, iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Ratas, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Taburu'nu "Merhaba asker" diyerek selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Ratas, Çankaya Köşkü'nün merdivenlerinde tokalaşarak, basına poz verdi.

Baş başa görüşme öncesinde Yıldırım ve Ratas, makam odasının balkonuna çıkarak, bir süre sohbet etti.

Törende, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile diğer ilgililer hazır bulundu.

Başbakan Yıldırım, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Estonyalı mevkidaşı onuruna Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği verecek.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konulardaki güncel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Muhabir: Sinan Uslu