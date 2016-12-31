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Başbakan Yıldırım Gaziantep'te

- Yıldırım, Oğuzeli Belediyesini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Oğuzeli Belediyesini ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nin ardından Oğuzeli Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

Yıldırım'ı, belediye binası önünde belediye yöneticileri ve vatandaşlar karşıladı.

Sevgi gösterileriyle karşılanan Yıldırım, Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'tan kent ve kentin ihtiyaçlarına ilişkin bilgi aldı.

Yıldırım, basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 40 dakika süren ziyaret ardından kendisini takip eden gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretinde Yıldırım'a, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Veysi Kaynak, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile milletvekilleri eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımOğuzeli Belediyesi
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