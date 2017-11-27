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Başbakan Yıldırım ile İngiltere Başbakanı May bir araya geldi

Başbakan Yıldırım ile İngiltere Başbakanı May bir araya geldi. Görüşmede, terörle mücadeleden Kıbrıs'a, birçok konuda ikili temas ve iş birliğinin artarak devam etmesi üzerinde mutabık kalındı.

Başbakan Yıldırım ile İngiltere Başbakanı May bir araya geldi

LONDRA - (AA) Başbakan Binali Yıldırım, Downing Street'teki Başbakanlık Binası'nda İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi.

Baş başa görüşmenin basına açık kısmında konuşan Yıldırım, sene başında May'in Türkiye'ye yaptığı ziyaretin, başta savunma sanayisi olmak üzere yeni işbirlikleri ve yatırım fırsatlarının önünü açtığını belirtti.

Yıldırım, "İkili ilişkilerimiz ve başta terörle mücadele olmak üzere Irak ve Suriye'nin aralarında bulunduğu bölgesel meseleleri ele alacağız. Bu ziyaret ilişkileri güçlendirme adına fırsat olacak." ifadelerini kullandı.

May: Türkiye ile olan ilişkimiz bizim için çok önemli

İngiltere Başbakanı Theresa May ise şunları söyledi:

"Türkiye ile olan ilişkimiz bizim için çok önemli. Çeşitli küresel meselelerle ortaklaşa muhatap oluyoruz, terörle birlikte mücadele ediyoruz. Ayrıca 15 milyar sterline ulaşan bir ticaret hacmimiz var. Türkiye'ye yaptığım ziyaretten bu yana ilişkilerimizde yaşanan gelişmeyi görmekten mutluyum."

Yıldırım ile May'in baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler 1 saat sürdü.

"İş birliği artarak sürecek"

Öte yandan, Başbakanlık Basın Müşavirliğinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülkenin içinden geçtikleri yeni dönemde işbirliğini daha da ileriye taşıma konusundaki ortak iradesi ve kararlılığı bir kez daha vurgulanırken, özellikle ekonomi, ticaret ve savunma sanayi alanlarında ortaklıkların derinleştirilerek daha ileriye taşınması arzusu ifade edildi.

İki dost ve müttefik ülke, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın ikili ve bölgesel konularda sahip oldukları görüş birliğinden duyulan memnuniyet dile getirildi, terörle mücadeleden Kıbrıs'a, birçok alan ve konuda ikili temas ve işbirliğinin artarak devam etmesi üzerinde mutabık kalındı.

Muhabir: Mümin Altaş-Tayfun Salcı

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