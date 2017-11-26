Başbakan Yıldırım İngiltere'de

LONDRA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Londra'daki ilk Türk sermayeli "DOME Group" yatırım bankasının açılışını yaptı.

Yıldırım, yatırım bankasının açılışında yaptığı konuşmada, "dome" kelimesinin Türkçe karşılığının "kubbe", "çatı" ve "kuşatan" anlamına geldiğini söyledi.

Londra'daki ilk Türk sermayeli yatırım bankasının açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Yıldırım, "Bu yatırım bankası ile yapılacak faaliyetlerde başta ekonomimiz olmak üzere bu işe parasıyla, vaktiyle, nakdiyle katkı sağlayan Doğuş Holding, FİBA Holding ve diğer ortaklar gereken faydayı sağlayacaklar. Hem kendileri hem de ekonomimiz kazanacak. Bir ilk olması dolayısıyla diğer yatırımcılara örnek teşkil edecek." dedi.

Başbakan Yıldırım, daha sonra Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile kurdele keserek, bankanın açılışını gerçekleştirdi.