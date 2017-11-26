Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi hakkı eren Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) Rakka operasyonu Ziraat Mühendisleri Odası
Tonlarca altın gelebilir
Tonlarca altın gelebilir
Oyun deyip geçmeyin
Oyun deyip geçmeyin
Sektörü de uçurdu
Sektörü de uçurdu
Surlar görünür kılınacak
Surlar görünür kılınacak
Bu ekmek rağbet görüyor
Rağbet görüyor

Başbakan Yıldırım İngiltere'de

- Yıldırım, Londra'daki ilk Türk sermayeli "DOME Group" yatırım bankasının açılışını yaptı

Başbakan Yıldırım İngiltere'de

LONDRA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Londra'daki ilk Türk sermayeli "DOME Group" yatırım bankasının açılışını yaptı.

Yıldırım, yatırım bankasının açılışında yaptığı konuşmada, "dome" kelimesinin Türkçe karşılığının "kubbe", "çatı" ve "kuşatan" anlamına geldiğini söyledi.

Londra'daki ilk Türk sermayeli yatırım bankasının açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Yıldırım, "Bu yatırım bankası ile yapılacak faaliyetlerde başta ekonomimiz olmak üzere bu işe parasıyla, vaktiyle, nakdiyle katkı sağlayan Doğuş Holding, FİBA Holding ve diğer ortaklar gereken faydayı sağlayacaklar. Hem kendileri hem de ekonomimiz kazanacak. Bir ilk olması dolayısıyla diğer yatırımcılara örnek teşkil edecek." dedi.

Başbakan Yıldırım, daha sonra Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile kurdele keserek, bankanın açılışını gerçekleştirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
"DOME Group" Yatırım BankasıBaşbakan Yıldırım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5