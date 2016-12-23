Başbakan Yıldırım İzmir'de:

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, ülkenin kalkınması, büyümesi, refahı için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, "Allah'ın izniyle insanımızın yüzünü güldürecek hizmetleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Tire ilçesinde SÜTAŞ Ege Sütçülük Projesi Tire Entegre Tesisleri açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kiraz'a geçen Yıldırım, Başbakanlık otobüsünden vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Kirazlılarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Yıldırım, vatandaşların "Yolların kralı Binali Yıldırım" tezahüratı üzerine, "La havle... Ya ben size kaç sefer söyledim yolların kralı olmaz." karşılığını verdi.

Yıldırım, Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibi olduklarını, Kiraz'ın Kiraz olalı böyle bir gün yaşamadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, bakanları herkes Kiraz'da. Cumhurbaşkanım çok teşekkür ediyoruz, bizi kırmadınız, Belediye Başkanımız Saliha Hanım'ı kırmadınız, söz verdiniz, 'Kiraz'a geleceğim' dediniz. Bugün Tire'de muazzam bir süt entegre tesisinin açılışını Cumhurbaşkanımızın huzurlarıyla gerçekleştirdik. Ondan önce Aliağa'da enerji sektörümüze, doğalgaz sektörümüze önemli bir katkı sağlayacak iki tane tesisimizi açtık. Bir yandan ülkemizin kalkınması, büyümesi, refahı için gece gündüz demeden çalışırken, laf üstüne laf söyleyenlerin değil, taş üstüne taş koyanların çalıştığı AK Parti kadroları olarak, hükümeti olarak İzmir'imizin ve ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Amacımız, hedefimiz ay-yıldızlı bayrağı daha da yukarıya çıkarmaktır."

Kiraz'ın 15 Temmuz gecesinde kahramanlık destanı yazdığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Alçaklara karşı, FETÖ'cülere karşı dimdik ayaktaydı Kiraz. Onun için Kiraz'a ne yapsak azdır. Allah'ın izniyle insanımızın yüzünü güldürecek hizmetleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışan şer odaklarına da gereken cevabı işte burada Kiraz'da verdiğimiz gibi vereceğiz. Birliğimizi, kardeşliğimizi, beraberliğimizi daha da geliştireceğiz. Ülkemizi bu alçak şer odaklarından kurtaracağız inşallah."