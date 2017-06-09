Başbakan Yıldırım, karne dağıtım törenine katıldı

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Müfredatı günün ihtiyaçlarına göre, gelişmeleri dikkate alarak, uygun bir şekilde yenileyeceğiz. Bakanlığımız bunun için çalışıyor." dedi.

Başbakan Yıldırım, Ankara Cebeci Ortaokulu'ndaki 2016-2017 eğitim-öğretim yılı dönem sonu karne dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, 15 yılda en büyük kaynağı eğitime ayırdıklarını belirtti.

AK Parti olarak göreve başladıklarında eğitimin bütün harcamalar içindeki payının 11 milyar lira olduğunu anımsatan Yıldırım, şimdi ise bu rakamın 122 milyar 414 milyon liraya yükseldiğini bildirdi.

Başbakan Yıldırım, "11 milyar liradan 122 milyar liraya. 10 kattan fazla artmış." ifadesini kullandı.

2017 bütçesinin yüzde 20'sini, 5'te birini eğitime ayırdıklarına işaret eden Yıldırım, "Yani gelen 5 liranın vergiler, diğer gelirlerin bir lirasını eğitime ayırıyoruz. Eğitime verdiğimiz önem bu şekilde." diye konuştu.

Türkiye'nin eğitim standartlarını mümkün olan en iyi seviyeye taşımak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını vurgulayan Yıldırım, çocukların mümkün mertebe okulsuz ve öğretmensiz bırakılmadığını kaydetti.

Geçen 15 yıl içinde 270 bin yeni derslik yaptıklarını anlatan Başbakan Yıldırım, "Derslik olunca vatandaş çok anlamıyor. Kaç tane okul ediyor 270 bin derslik? Yeni 27 bin okul yapmışız. 15 yılda yeni mevcut öğretmenlerin üzerine 561 yeni öğretmen, yani mevcudun daha fazlası. 100 öğretmen varsa diyelim ki 120 öğretmen daha onun üzerine atamışız. Tabii lazım. Çünkü dersler boş geçiyordu, Okul açılıyor 1 ay, 2 ay, 3 ay derslere belki ortaokul için değil ama liselerde falan dersler çok boş geçiyor." diye konuştu.

Kendi dönemlerinde ilkokulda üç sınıfın bir arada okuduğunu, her sınıfın ayrı öğretmeni olmadığını belirten Yıldırım, ilkokulda öğretmeninin yaşadığı bir olayı şöyle anlattı:

"Bizim 1'inci, 2'nci ve 3'üncü sınıftaki öğretmenimiz Cazim Bey'di. Cazim Bey çok yaşlı ve öğrencilere fazla zaman ayıramıyor. Şikayet gidiyor ve müfettiş geliyor. Cazim Bey'e, müfettiş gönderiyorlar. Müfettiş oturuyor, yavrum sen söyle, cevap yok. Birine daha soruyor onda da cevap yok. Cazim Bey terlemeye başlıyor. Sonra 'şurada bir duvar ve üzerinde bir horoz var. Duvarın bir tarafında su, bir tarafında da samanlık var' diyor ve 'bu horoz suya mı, samanlığa mı yumurtlar?' diye soruyor. Çocuklar hep bir ağızdan 'samana' diye bağırıyorlar. Cazim Bey seviniyor, 'kırılasıcalar soru kolay olunca nasıl da bildiniz' diyor. Ondan sonra müfettiş rapor tutuyor. Cazim Bey'i emekli ettiler. Ne günlerden geçtik, ne günlere geldik. Ama o günler de güzeldi. O günlerde terör yoktu, o günlerde dünyada karışıklık yoktu, o günlerde daha fazla kardeşlik ve dayanışma vardı. Şimdi de var ama dışarıda da hepimizi üzen olaylar var."

- "Yaklaşık 3 milyar ders kitabı dağıttık"

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin savaştan canını kurtarmak için "el aman" diyen 3 milyondan fazla insana kucak açtığını ifade ederek, "Ekmeğimizi paylaştık. Bunu her ülke yapmıyor, yapamıyor, yapamazlar. Çünkü onların geçmişinde bizim geçmişimiz gibi bir özellik yok. Bir çoğunda yok. 600 yıl ecdadımız 3 kıtada mazlumların hamisi, düşmanların da korkulu rüyası oldu. İnsanlığa huzur, barış, kardeşlik, hoşgörü getirdik. Biz gelenekten aldığımız değerleri, geleceğe taşıyoruz. Bugün de bu özelliğimiz devam ediyor." diye konuştu.

Eğitim camiasının 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenle büyük bir aile olduğunu vurgulayan Yıldırım, bugüne kadar yaklaşık 3 milyar ders kitabı dağıtıldığını bildirdi.

Kara tahtalardan akıllı tahtalara geçildiğini anlatan Yıldırım, "Şimdi herhalde 400 bini geçti. Yeni okullar açılıyor, onlara da konuluyor." dedi.

- "Siz çok şanslısınız"

Okulların her birinde fiber kabloyla internet bağlama projesi bulunduğunu, bunun da büyük oranda yapıldığını vurgulayan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Bilimin, teknolojinin, yeniliğin gerektirdiği ne varsa bütün imkanları yemeyeceğiz, daha az harcayacağız, sizin için her zaman yapacağız. Çünkü siz, bizim geleceğimizsiniz. Hedefimiz, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin istedikleri bilgiye anında ulaşabilmeleri için gerekli altyapıyı oluşturmak. Bilgiye ulaşmak çok önemli bir şey. Eskiden bilgiye ulaşamıyorduk. Ortaokulda öğretmen yaz tatili için Alpullu Şeker Fabrikası hakkında bir ödev hazırlamamı istedi. Aradım, taradım bilgi yok. Atladım Kırklareli'ne, fabrikaya gittim ve fabrikadakilerden öğrendim ve ona göre ödev yazdım. Siz çok şanslısınız, hemen elinizde telefonlar, bilgisayarlar açıyorsunuz, internetten istediğiniz bilgi dakikasında, saniyesinde önünüzde. Bu çok büyük bir imkan."

- "Milletin istemediği hiçbir şeyi yapmadık"

Müfredata ilişkin çalışmalara da değinen Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi yeni hedefimiz var. Nedir, müfredatı günün ihtiyaçlarına göre, gelişmeleri dikkate alarak, uygun bir şekilde yenileyeceğiz. Bakanlığımız bunun için çalışıyor. Amaç size daha doğru bilgiler... Daha doğrusunu en kısa, en yalın şekilde anlatacak müfredat. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, velilerimizin herkesin görüşü, değerlendirmesi, raporları elde. Milli Eğitim Bakanlığı bütün bu aldığı görüşleri toplayarak, bir çalışma yaptı. Önümüzdeki yıldan itibaren 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıflar da yeni müfredatla eğitim ve öğretime başlayacak. Yıl yıl diğer sınıflara da geçmiş olacağız."

Millet ne isterse hep onu yaptıklarını kaydeden Başbakan Yıldırım, "Milletin istemediği hiçbir şeyi yapmadık. Türkiye'nin, gençlerin ihtiyaçları neyse, onu yapmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, 15 Temmuz alçak darbe girişiminde öğretmenlerin ülkenin bekası, birliği, beraberliği için ön saflarda yer aldığını herkesin bildiğini ifade ederek, 15 Temmuz'da şehit düşen öğretmen Yusuf Elitaş'ı rahmetle andı.

- "Tatilde ailelerinizi, büyüklerinizi ziyaret etmeyi ihmal etmeyin"

Bugün sona eren eğitim-öğretim yılının ve akabinde devam edecek yaz tatilinin öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Yeni senede başarılarınızın artarak devamını diliyorum. Köylerimizde, beldelerimizde, ilçelerimizde yurdun her köşesinde sizin gibi bu heyecanı yaşayan bütün yavrularımızı da buradan selamlıyoruz. Gözlerinden öpüyoruz. Anne-babalara selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Karnesi zayıf geldi diye üzülmeyin. Daha önünde yeni bir sene var. Zayıf olur, düzeltir. Benim de ortaokulda ilk karnemde 11 tane ders vardı, 9 tanesi zayıftı. Bir tek beden eğitimi ve müzik iyi, diğerleri zayıf. Rahmetli dedeme, 'Bu çocuk okumaz, gönderelim köye gitsin, çobanlık yapsın.' dediler. Ben de dedeme, 'Bana bir şans ver' dedim. O da sağ olsun verdi ve ikinci dönemde hiç zayıfım kalmadı. Azmedince olur. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz.

Tatilde ailelerinizi, büyüklerinizi ziyaret etmeyi ihmal etmeyin. Boş vakitlerinizde kitap okumayı, etkinliklere katılmayı, arkadaşlarınızla buluşmayı ve onlarla hoşça vakit geçirmeyi ihmal etmeyin. Hepinize huzurlu bir yaz tatili diliyorum. Allah hepinize zihin açıklığı versin, yolunuzu açık etsin. Ramazanımız mübarek olsun. Ramazan Bayramı'mız ülkemize, milletimize, İslam alemine mübarek olsun."

- "Mesajı verdik, şimdi sıra karnede"

Başbakan Yıldırım, Cebeci Ortaokulu'nda düzenlenen 2016-2017 eğitim-öğretim yılı dönem sonu karne dağıtım törenine gelişinde, okul bahçesinde öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle karşılandı.

Yıldırım, programdaki konuşmasının ardından 5/A ve 8/E sınıfındaki öğrencilere karnelerini dağıttı.

İlk olarak 5/A sınıfına geçen Başbakan Binali Yıldırım, "Mesajı verdik, şimdi sıra karnede." dedi. Sınıftaki akıllı tahtayı işaret eden Yıldırım, "Her şey var, sadece ders yok, film de var. Bu işin mimarı burada." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, akıllı tahta uygulamasını Başbakan Yıldırım'ın, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı döneminde başlattığı proje olduğunu, uygulamanın öğrenme süreçlerini hızlandırdığını anlattı.

Başbakan Yıldırım, daha sonra akıllı tahtaya "Sevgili öğrenciler, başarılar ve iyi tatiller." yazdı.

Ardından 8/E sınıfına ziyarette bulunan Yıldırım, TEOG'a giren öğrencilerle sınavın nasıl geçtiğine, hangi okulları tercih edeceklerine ilişkin sohbet etti.

Başbakan Yıldırım, Bakan Yılmaz'ın isimlerini okuyarak, çağırdığı öğrencilere karnelerini verdi. Öğrencilerin çoğunluğunun takdir ve teşekkür belgesi aldığını gören Yıldırım, "Hocaların notları bol galiba" demesi üzerine, renkli anlar yaşandı.

Öğrenci sıralarına oturan Başbakan Yıldırım, hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra öğretmen odasına geçen Yıldırım, burada bir süre de öğretmenlerle görüştü.

(Bitti)