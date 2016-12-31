Başbakan Yıldırım Kilis'te halka hitap etti:

KİLİS (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'deki ateşkese ilişkin, "İnşallah bu ateşkes barışa dönüşür ve bölgede artık huzur gelir." dedi.

Başbakan Yıldırım, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 4. Hudut Bölük Komutanlığındaki ziyaretinin ardından, Başbakanlığa ait otobüsle kent merkezine geldi. Burada iş yerlerini ziyaret eden Başbakan Yıldırım esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Valilik binası önündeki Şehit Polis Ufuktan Akgüneş Parkı'nın çevresinde kendisine sevgi gösterilerinde bulunan halka Başbakanlığa ait otobüsün üzerinden hitap eden Başbakan Yıldırım, yılın son gününü Kilis'te geçirdiğini ifade etti.

Zor bir yılın geride kaldığını anlatan Yıldırım, "2016 yılı gerçekten de ülkemiz, bölgemiz için birçok olumsuzluklarla, zorluklarla geçti." diye konuştu.

Suriye'de 6 yılı bulan savaşta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gayretleri, diğer ülkelerin katkılarıyla iki gün önce ateşkesin imzalandığını hatırlatan Başbakan Yıldırım, "İnşallah bu ateşkes barışa dönüşür ve bölgede artık huzur gelir." dedi.

Söz konusu savaşın en büyük mağdurunun Kilis olduğunu belirten Yıldırım, "Ama sizler öyle bir peygamberin ümmetisiniz ki O nasıl Mekke'den Medine'ye muhacir olarak gittiyse, Medine'de ensar onu bağrına bastıysa siz Kilisli kadar Suriyeli kardeşlerinizi de bağrınıza bastınız. Siz, size yakışanı, asil Türk milletine yakışanı yaptınız. Allah sizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Alandakilerin "kirve" sloganları üzerine Başbakan Yıldırım, "Ben Kilis'in kirvesiyim aynı zamanda." karşılığını verdi. Daha önce de kente geldiğini anımsatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Kilis'in dertlerini biliyoruz, Kilis'in ne kadar büyük bir yük aldığını, ne kadar bu milletin, Türkiye'nin yüzünü ağarttığını biliyoruz. Onun için Cumhurbaşkanım, beni buraya gönderdi, sizlere de selam gönderdi, 'Git Kilisli vatandaşlarımızla konuş onların derdini dinle ne lazımsa, daha fazla ne yapılacaksa bunu yapalım'. İnşallah 2017 daha da farklı olacak. Hastaneniz yapılıyor, yapılacak bunu bilin. Ama daha önemli bir müjde veriyorum, ilk defa burada açıklıyorum; valiniz de belediye başkanınız da bilmiyor, Kilis kalkınmada altıncı bölge olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Yaşanan bölgedeki istikrarsızlıktan dolayı özellikle inşaat sektörü başta olmak üzere iş hayatında esnafımızın, yatırımcımızın sıkıntıda olduğunu biliyoruz. Sıkıntıda olan bütün esnaflarımıza sicil affı getiriyoruz ve borçlarını da kredilendirerek, yeniden yapılandıracağız."

- "Nereye kaçarsanız, oraya kadar kovalayacağız"

2016 yılında terörle mücadelenin amansız bir şekilde devam ettirdiklerini hatırlatan Yıldırım, "Hatırlayın, Kilis'e füzeler düştü, roketler düştü, 25 insanımızı kaybettik. Suriyeliler de var ama daha fazlası, 14 kişi Kilisli kardeşlerimiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarının acılarını paylaşıyoruz." diye konuştu.

Alçakların, terör örgütlerinin birbirinden farkı olmadığını vurgulayan Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepsinin işi masum insanları öldürmek, DEAŞ'ının da PKK'sının da YPG'sinin de DHKP-C'sinin de Allah hepsinin belasını versin. Ama biz dedik ki; 'Bu iş böyle olmuyor, bu alçakları, oradan füze atamayacak hale getirelim.' Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizle dedik ki 'Nereye kaçarsanız, oraya kadar kovalayacağız. Bu şehitlerimizin, bu vatandaşlarımızın hesabını soracağız.' dedik. Sorduk mu? Şimdi artık roketler geliyor mu? İşte büyük ülke budur. İşte terörle yurt içinde, yurt dışında amansız mücadele veren ülkenin adı Türkiye'dir, milletin adı, Türk milletidir.

Bizim Türkmenler kardeşimiz, Kürtler kardeşimiz, Araplar kardeşimiz, herkes kardeşimiz. Bizim kardeşlerimizle alışverişimiz olmaz, sıkıntımız olmaz ama bizim meselemiz kalleşlerle terör örgütleriyle onları destekleyen, sırtını sıvazlayanlarla. Bizim mücadelemiz beka mücadelesidir, memleket mücadelesidir, gelecek mücadelesidir. Kilis'in, Antep'in, Halep'in bütün kardeşlerimizin geleceği için, istiklali için mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

- "Hiç merak etmeyin, her şey daha güzel olacak"

Organize sanayi bölgeleri dolduğunu, yeni bir organize sanayi bölgesine ihtiyaç olduğuna işaret eden Yıldırım, Polateli ile Şahinbey'in birlikte yapılacağı bölgenin en büyük organize sanayisinin yapımını başlatacaklarını bildirdi.

Yapılacak proje ile yeni iş alanları açılacağını ifade eden Yıldırım, "Burada imalat yapılacak, üretilecek, Türkiye'nin zenginliğine zenginlik katacak ama onunla da kalmayacak, Polateli, Şahinbey ile beraber oradan devam eden yol, Hassa, Amanos Dağları'nın altından geçecek, denizle buluşacak. 22 kilometre tünel, dile kolay 22 kilometre. Yapar mıyız? Boğazın 106 metre altından tünelleri geçiren, arabaları geçiren, Marmaray'la denizin altından trenleri geçiren Fatih'in torunları Hassa Tüneli'ni de yapar. Hiç merak etmeyin, her şey daha güzel olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, yeni yılın sağlık, sıhhat, huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Programa, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Veysi Kaynak, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, Kilis Valisi İsmail Çataklı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti Kilis ve Gaziantep milletvekilleri ile diğer yetkililer katıldı.