Başbakan Yıldırım, Namazdağı Üs Bölgesi'ni ziyaret etti

ŞIRNAK (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, bin 990 rakımlı Namazdağı Üs Bölgesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Başbakan Yıldırım: 'Artık PKK bu millete zarar veremeyecek'

Yıldırım, çeşitli açılışlarda ve ziyaretlerde bulunduğu Şırnak'ta temaslarına devam etti. Bu kapsamda Yıldırım, ziyaret ettiği bin 990 rakımlı Namazdağı Üs Bölgesi'nde askerler tarafından karşılandı.

Daha sonra bölgede incelemelerde bulunan Yıldırım, dürbünle mevzileri denetledi, yetkililerden bilgi aldı.

Telsizden, üs bölgesinde görevli personele seslenen Yıldırım, "Topçu batarya, arkadaşlar kolay gelsin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Şimdi belirlediğiniz hedeflere atış serbest." talimatı verdi.

Bunun üzerine Namazdağı Üs Bölgesi'nde terörle mücadele operasyonları kapsamında kullanılan Fırtına obüsleri, belirlenen hedefleri ateş altına aldı.

Başbakan Yıldırım, ardından bölgede sürdürülen terörle mücadele operasyonlarında ele geçirilen silah ve mühimmata ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra karargaha geçen Yıldırım ve beraberindeki bakanlar, Bestler-Dereler bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay Operasyonu'na ilişkin brifing aldı.

Askeri helikopterle bölgeden ayrılan Başbakan Yıldırım'a güvenliği sağlamak amacıyla iki ATAK helikopteri de eşlik etti.

Başbakan Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da ziyarette yer aldı.

Muhabir: Sinan Uslu, Hasan Namlı