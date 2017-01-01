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Başbakan Yıldırım, Özgürgün ile görüşecek

Başbakan Yıldırım, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Özgürgün ile görüşecek.

Başbakan Yıldırım, Özgürgün ile görüşecek

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile görüşecek.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım ile Özgürgün, yarın Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek.

Yıldırım ve Özgürgün, Kıbrıs müzakere süreci, Türkiye ile KKTC arasındaki ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

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