Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam teknoloji ekonomi ABD
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

Başbakan Yıldırım Singapur'da yürüyüş yaptı

- Yıldırım, resmi ziyarette bulunduğu Singapur'da akşam yürüyüşüne çıktı

Başbakan Yıldırım Singapur'da yürüyüş yaptı

SİNGAPUR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulunduğu Singapur'da akşam yürüyüşü yaptı.

Başbakan Yıldırım, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong tarafından Istana Sarayı'nda verilen akşam yemeğinin ardından konakladığı otele geldi. Burada bir süre dinlenen Yıldırım, daha sonra spor kıyafetleriyle Singapur sokaklarında yürüdü.

Yürüyüş sırasında Singapur temaslarını değerlendiren Yıldırım, Türkiye'ye karşı yoğun ilgi olduğunu söyledi. Türkiye'nin öncelikli ortaklık yapılacak ülke olarak görüldüğünü belirten Yıldırım, Türk iş adamlarıyla Singapurlu yatırımcıların bir araya geldiğini, kapsamlı görüşmeler yaptıklarını aktardı.

İki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle ekonomi ve diğer alanlardaki ilişkilerde canlanma yaşanacağınI söyledi.

"Singapur'u beğendiniz mi?" sorusu üzerine Yıldırım, "Görüyorsunuz Singapur'u, Türkiye'de çalışarak terleniyor, burada çalışmadan terleniyor." esprisi yaptı.

Yıldırım, yaklaşık 40 dakika süren yürüyüşün ardından konakladığı otele döndü. Başbakan Yıldırım'a, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ile Recep Akdağ da eşlik etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımIstana SarayıSingapurSingapur Başbakan Lee Hsien Loong
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5