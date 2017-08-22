Başbakan Yıldırım Singapur'da yürüyüş yaptı

SİNGAPUR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulunduğu Singapur'da akşam yürüyüşü yaptı.

Başbakan Yıldırım, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong tarafından Istana Sarayı'nda verilen akşam yemeğinin ardından konakladığı otele geldi. Burada bir süre dinlenen Yıldırım, daha sonra spor kıyafetleriyle Singapur sokaklarında yürüdü.

Yürüyüş sırasında Singapur temaslarını değerlendiren Yıldırım, Türkiye'ye karşı yoğun ilgi olduğunu söyledi. Türkiye'nin öncelikli ortaklık yapılacak ülke olarak görüldüğünü belirten Yıldırım, Türk iş adamlarıyla Singapurlu yatırımcıların bir araya geldiğini, kapsamlı görüşmeler yaptıklarını aktardı.

İki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle ekonomi ve diğer alanlardaki ilişkilerde canlanma yaşanacağınI söyledi.

"Singapur'u beğendiniz mi?" sorusu üzerine Yıldırım, "Görüyorsunuz Singapur'u, Türkiye'de çalışarak terleniyor, burada çalışmadan terleniyor." esprisi yaptı.

Yıldırım, yaklaşık 40 dakika süren yürüyüşün ardından konakladığı otele döndü. Başbakan Yıldırım'a, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ile Recep Akdağ da eşlik etti.