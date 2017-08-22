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Başbakan Yıldırım Singapur'dan ayrıldı

SİNGAPUR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Singapur temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile TSİ 15.00'te Vietnam'a hareket etti.Başbakan Yıldırım'ı, Singapur Changi Uluslararası Havalimanı'ndan, Türkiye'nin Singapur Büyükelçisi...

Başbakan Yıldırım Singapur'dan ayrıldı

SİNGAPUR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Singapur temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile TSİ 15.00'te Vietnam'a hareket etti.

Başbakan Yıldırım'ı, Singapur Changi Uluslararası Havalimanı'ndan, Türkiye'nin Singapur Büyükelçisi Murat Lütem ve eşi İdil Lütem ile Singapurlu yetkililer uğurladı.

Yıldırım ile Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Recep Akdağ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ile bazı bürokratlar, iş adamları ve gazeteciler de Vietnam'a gitti.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımSingapurVietnam
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