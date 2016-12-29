Başbakan Yıldırım, soruları yanıtladı

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'deki ateşkes mutabakatına ilişkin, "Bir siyasal çözüm için taraflar bir araya geleceği zaman bizim terör örgütü olarak öngördüğümüz hiçbir grup, bu çözümün bir parçası olamaz, o masada olmaz. Biz de PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak gördüğümüz için dolayısıyla bu gayet açık." dedi.

Yıldırım, Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu heyetini kabulünün ardından gazetecilerin, Suriye'de bu geceden itibaren uygulanacak ateşkese ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Suriye'deki ateşkes bu geceden itibaren geçerli olacak. Dışişleri Bakanlığı terör örgütlerinin bu mutabakat içinde olmadığını açıkladı. Bunlar hangi terör örgütleridir?" sorusu üzerine Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı:

"El Nusra ve DEAŞ terör örgütleri bu ateşkesin tarafı değil. Bildiğiniz gibi Rusya ve Türkiye'nin inisiyatifiyle İran'ın da katılmasıyla bir geçici ateşkesin bütün Suriye genelinde sağlanması için mutabakata varıldı Türkiye ile Rusya arasında. Tabii bu mutabakat kolay olmadı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği büyük çaba ve Rusya Devlet Başkanı'nın buna karşılık vermesi sonucu iyi bir noktaya geldik. Ümit ederim ki bu ateşkes kalıcı hale gelir artık ve Suriye'de bölgede, kan dökülmesinin önüne geçmiş oluruz. Oradaki insanlar da artık bu çileden azaptan kurtarılmış olur."

Yıldırım, ateşkesin amacının rejim ile muhaliflerin çatışmayı durdurmaları olduğunu, sürece büyük ilgi ve destek olduğunu söyledi.

Durumun cesaretlendirici olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Bundan bir sonraki adım da ülkede siyasi çözümün tesis edilmesi. Bu da önümüzdeki günlerde Astana'da yapılacak görüşmelerle ve daha sonra Birleşmiş Milletler'in koordinasyonuyla şekillenmiş olacak. Hiçbir anlaşmazlık insan hayatından daha önemli değil." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, "El Nusra ve DEAŞ ateşkesin tarafları değil.' dediniz. Türkiye de PYD'yi terör örgütü olarak kabul ediyor. Yanlış anlaşılmaları önlemek için PYD ateşkes mutabakatına dahil mi?" sorusuna, "Bizim oradaki söylediğimiz şudur. Bir siyasal çözüm için taraflar bir araya geleceği zaman bizim terör örgütü olarak öngördüğümüz hiçbir grup bu çözümün bir parçası olamaz, o masada olmaz. Biz de PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak gördüğümüz için dolayısıyla bu gayet açık." karşılığını verdi.











