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Başbakan Yıldırım Suudi Arabistan'a geldi

RİYAD (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "CAN" ile saat 11.20'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.Başbakan Yıldırım'ı, Kral Selman Askeri Hava Üssü'nde, Suudi...

Başbakan Yıldırım Suudi Arabistan'a geldi

RİYAD (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "CAN" ile saat 11.20'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.

Başbakan Yıldırım'ı, Kral Selman Askeri Hava Üssü'nde, Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid bin Abdullah el Kasabi, Riyad Valisi Faysal bin Bender bin Abdülaziz, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Erdoğan Kök, Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Levent Eler ve Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid el Hureyci karşıladı.

Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da Riyad'a geldi.

Başbakan Yıldırım, resmi ziyareti kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile bir araya gelecek.

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Başbakan YıldırımResmi ZiyaretSuudi Arabistan
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