Başbakan Yıldırım: Taş üstüne taş koyanın başımız, gözümüz üstünde yeri var

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Selçuk İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Selçuk'un Kurtuluşu, Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni"nde tüm İzmirlileri selamladı.

Selçuk'a müjdeyle geldiklerini dile getiren Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun tören alanını terk etmesine ilişkin, "Selçuk'a kazandırdığımız bir hizmetle geldik. Sevgili Selçuklular başkan niye sinirlendi, anladınız mı? Demek ki Recep Tayyip Erdoğan sevgisine hala tahammül edemeyenler var. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz, Aziz Başkan'ın şekeri var, birdenbire şeker çıktı, vitesten attı ama öfke onun olsun, sevgi bizim olsun, hoşgörü İzmir'in olsun, Selçuk'un olsun." dedi.

"İZBAN senin mi, benim mi?" tartışmasının anlamsız bir münakaşa olduğunu ifade eden Yıldırım, İZBAN Projesi'nin İzmir'e ait olduğunu anlattı.

Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"2003'te AK Parti tek başına işbaşına geldiğinde İzmir'de başlanan Aliağa'dan Cumaovası'na demiryolu yapım işi ortalıkta kalmış, sahipsiz kalmış, kaderine terk edilmiş, elektrik telleri çalınmış, rayları taşınmış, traversleri kırılmış, şehrin kuzeyinden güneyine bir harabe. AK Parti iktidara geldi, İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi, yerel yönetimde iş başında. Ne yapacaktık, İzmir'i o haline mi bırakacaktık? Bize yakışır mı?"

"Hizmet vatandaş içindir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Siyasette hizmet olmaz, hizmet millet içindir, vatandaş içindir" ilkesiyle hareket ettiklerini anlatan Yıldırım, siyaseti farklı diye vatandaşı hizmetten mahrum etmediklerini söyledi.

Yıldırım, hükümetin de belediyenin de vatandaşın dişinden, tırnağından arttırdığı vergilerle hizmet yaptığını vurgulayarak, hiç kimsenin yaptığı hizmeti millete lütuf gibi gösterme hakkı bulunmadığını dile getirdi.

"Başkan, gel bu mezbeleliği ortadan kaldıralım, sen istasyonları yap, gerisini biz yapalım. Maliyet önemli değil." önerisinde bulunduğunu anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu projenin toplam maliyetinin yüzde 70'i Devlet Demiryolları bütçesi ile yapıldı ama ortaklık yüzde 50-50. Gerçek budur. Biz bu detaylara bakmayız, 'Sen yaptın, ben yaptım' kavgasında olmadık. Kim yaparsa yapsın, taş üstüne taş koyanın başımız, gözümüz üstünde yeri var."

"Öfkeye gerek yok"

Selçuk'un düşman işgalinden kurtuluşunu da kutladıklarını hatırlatan Yıldırım, "Böyle bir kutlama gününde sevgiye, saygıya ihtiyaç var. Öfkeye hiç gerek yok, onun için sevgili kardeşlerim bu olayı hiç yaşanmamış kabul edin, yok sayın, keyfinize bakın." dedi.

Başbakan Yıldırım, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitleri saygıyla yad ettiklerini belirtti.

Geçmişte verilen mücadeleyi gelecek kuşaklara aktarmayan toplumların mutlaka hata yaptıklarına işaret eden Binali Yıldırım, Türkiye'nin bereketli kaynakları, cennetten parçayı andıran güzelliklerinin her zaman bazılarının dikkatini çektiğini, Birinci Dünya Savaşı sırasında da emperyalist güçlerin iştahını kabarttığını anlattı.

"Hasta adam" olarak nitelendirdikleri Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkmak isteyenlerin en büyük orduları kurduğunu anımsatan Yıldırım, kaynakları yetersiz, cephanesi az olan "dünyanın en imanlı ordusunun", emperyalist güçlere karşı koyduğunu kaydetti.

"Vatan sevgisi, vatan savunması bir imkan işi değil, bir iman işidir." ifadelerini kullanan Yıldırım, Kuvayımilliye ruhunun bütün Anadolu topraklarında can suyu verilmiş gibi yeşerdiğini ve bağımsızlık mücadelesine girildiğini söyledi.

"Yeter ki hizmet olsun"

Selçuk-Torbalı İZBAN hattının açılışını yapacaklarını kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Hayırlı, uğurlu olsun. 'Kim yaptı, kim yapmadı? derken, yaptık, bitirdik, açıyoruz, hayırlı olsun. İzmir'in trafik sorununu çözmek için demiryolları ve belediye iş birliğiyle bu projeyi tamamladık. Buradaki amacımız metro standardında bir hizmet vermek. Önce Aliağa ile havaalanı arasındaki bölümü açtık. Daha sonra dedik ki: Burada kalmasın, kuzeyde Bergama'ya güneyde Selçuk'a kadar bu hattı uzatacağız. Önce Cumaovası'ndan Torbalı'ya olan kısmı bitti, onu da açtık. Sonra 'Burada kalmaz.' dedik, 26 kilometrelik Tepeköy Torbalı'dan Selçuk'a ulaştık."

Yıldırım, İZBAN'ın 360 milyon liralık maliyetinin 50 milyon lirasından azını İzmir Büyükşehir Belediyesinin karşıladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Önemi yok, yeter ki hizmet olsun, yeter ki vatandaşa kolaylık olsun, hayatını kolaylaştırsın, siz mutlu olun, yüzünüz gülsün, bizim için bundan daha büyük servet yok. İzmir her zaman hizmetlerin en iyisine layık. İzmir'e yaptığımız bu eserleri de kapsayan büyük ulaşım yatırımlarıyla Türkiye'nin ve vatandaşlarımızın yüzünü güldürdük.

Türkiye'de 2002 yılında AK Parti iktidarından önce 6 bin kilometre yol vardı, bunun üzerine ne kadar yaptık? 19 bin 300 kilometre yol yaptık. 6 bin nere, 19 bin 300 nere? İşte hizmet. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz. 2003 yılına kadar 300 kilometre köprü ve viyadük yapılmış, ne kadar sürede? 80 yılda. 15 yılda ne kadar yapmışız? 525 kilometre yapmışız, işte hizmet bu. 50 kilometre tünel yapılmış 80 yılda, Bolu Dağı Tüneli, 17 yıl sürdü. 12 hükümet değişti, 21 bakan değişti, projede değişen hiçbir şey olmadı. AK Parti geldi, 'Yaparsa AK Parti yapar.' dedi millet, 2 senede yaptık, bitirdik. 80 yılda yapılan 50 kilometre tünele karşı yüzde 630 artışla 365 kilometre tünel yaptık. 424 kilometre tünelin yapımı da devam ediyor. Onları da önümüzdeki günlerde açmış olacağız."

"Körfezi 6 dakikada geçeceğiz"

Yıldırım, konuşması sırasında yapılan "Yolların kralı Binali Yıldırım" tezahüratları üzerine, "Yolların kralı yok, yolların kuralı var. İlla bir şey diyecekseniz 'yolların mimarı' diyebilirsiniz." dedi.

İstanbul'un Marmaray'ı olduğunu, İzmir'in de benzer projesi olacağına dikkati çeken Yıldırım, "İzmir Körfez Geçişi'nin hazırlıklarını yapıyoruz. İzmir isteyecek, biz de yapacağız. 'Başüstüne' deyip yapacağız, bu kadar basit. Böyle bağırma çağırma, afra tafra yapmakla İzmir'e hizmet olmaz. Orada hem köprü hem batırma tüp tünel yapacağız. Birbiriyle birleştirip körfezi 6 dakikada geçeceğiz. Bizim hizmetlerimize onların hayalleri bile ulaşamaz. O kadar açık söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Köprüsü'nün dünyanın en uzun köprüsü olacağına işaret eden Başbakan Yıldırım, köprünün 2023'te açılacağını, düşmana geçilmez olan Çanakkale'nin dosta ve vatandaşlara geçilir hale geleceğini söyledi.

"35 projeden 8'i bitti, 14'ü bitmek üzere"

Başbakan Binali Yıldırım, 2011 seçimleri öncesi İzmir'den milletvekili adayı olduğu dönemde "35 İzmir 35 Proje" dediğini, bugün bu projelerin 8'inin bittiğini, 14'ünün de üzerinde çalışıldığını ve bitmek üzere olduğunu belirterek, Selçuk'taki İZBAN Projesi'nin de bu 35 projeden biri olduğunu anımsattı.

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anladınız değil mi, bu projenin geçmişinin ne olduğunu anladınız mı? Bugün açılışını yapacağımız eserler, hizmete alacağımız işler sadece bugünkülerle sınırlı değil. Bugün İZBAN hattının yanı sıra Selçuk'ta başka tesisler de açacağız. Spor tesislerimiz, parklar, turizm alanlarımız, kütüphanemiz...

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Fethi Sekin Parkımızın da açılışını yapacağız. Bir sağlık merkezi açılışımız da var. Bütün bu eserler Selçuk'a, İzmir'e, güzel hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Ayrıca, Bizans Su Kemerleri Restorasyon Projemize başlıyoruz. Biri ilkokul olmak üzere toplam iki okulun da bugün temelini atıyoruz.

Selçuk'un birkaç problemi var. Bunlarla ilgili de size kısa bilgi vermek istiyorum. 'Selçuk'a doğalgaz getireceğiz.' dedik. Bizde söz suya yazılmaz, hafızaya kazınır. Kasımdan itibaren doğalgazınız veriliyor. Oradan bir hanımefendi, 'Hastane' dedi. Şimdiye kadar hastane çoktan bitmişti, İzmir'de istemezükçüler var ya, hastane arazisini mahkemeye taşıdılar ama ne yaparsa yapsınlar, onlar ne kadar engellerse engellesin, yeni yer bulduk, oraya yapacağız."

Selçuk'a TOKİ inşaatları için arsa tahsisinin de dün imzalandığını dile getiren Yıldırım, "Selçuk'un bir projesi daha var. Yine 35 proje içinde Selçuk Antik Limanı sözümüz vardı. Burası Meryem Ana, tarihi bir şehir... Hıristiyanların çok önemsediği Hazreti İsa'nın annesinin şehri. Buraya o günkü tarihi misyonuna, görevine yakışır bir antik liman yapma sözü verdik, onun da kararını aldık, ekim ayında ihalesi yapılıyor." diye konuştu.

Burada hareket memuru şapkası takarak Selçuk ve Tepeköy arasında gidecek ilk İZBAN treni için yeşil ışık yakan Yıldırım, treni bir süre kullandı.

Muhabir: Efsun Yılmaz,Ali Korkmaz,Halil Şahin