Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Başbakan Yıldırım, Türk-İş Başkanlar Kurulunu kabul etti

- Yıldırım, kabulde, Türk-İş Başkanlar Kurulu üyelerinin çalışma hayatına ilişkin görüş ve düşüncelerini dinledi

Başbakan Yıldırım, Türk-İş Başkanlar Kurulunu kabul etti

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanlar Kurulu üyelerini kabul etti.

Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve başkanlar kurulu üyeleri, çalışma hayatına ilişkin gündemdeki konuları ve talepleri Yıldırım'a iletti.

Yaklaşık 45 dakika süren kabulde, Atalay ve sendika başkanları, kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesinin sonuçlanması dolayısıyla Başbakan Yıldırım'a teşekkür etti.

Yıldırım, 3 Temmuz'da Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imza töreninde, kamu işçilerinin 2017-2018 yıllarını kapsayan zam oranlarını açıklamıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımTürk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5