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Başbakan Yıldırım Vietnam'da

- Yıldırım, Milli Kahramanlar ve Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı, Vietnam bağımsızlık hareketinin önderi ve ülkenin ilk başkanı Ho Chi Minh'in mozolesini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım Vietnam'da

HANOİ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Vietnam'da Milli Kahramanlar ve Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı, ülkenin bağımsızlık hareketinin önderi ve ilk başkanı Ho Chi Minh'in mozolesini ziyaret etti.

Resmi ziyaret programı kapsamında Vietnam'da bulunan Başbakan Yıldırım, iki gün sürecek temaslarına başladı.

İlk olarak Milli Kahramanlar ve Şehitler Anıtı'na çelenk bırakan Yıldırım, daha sonra Vietnam bağımsızlık hareketinin önderi ve ülkenin ilk başkanı Ho'nun mozolesine ziyaret gerçekleştirdi.

Ho'nun mozolesinde tören kıtası tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım, bando ekibinin icra ettiği marşın ardından saygı duruşunda bulundu.

Başbakan Yıldırım'a, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Recep Akdağ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan eşlik etti.

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