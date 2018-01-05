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Başbakan Yıldırım'dan KORSAVAŞ'a ziyaret

- Yıldırım, Kore'de Savaşanlar Kıbrıs ve Güneydoğu Kahramanları Derneğini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım'dan KORSAVAŞ'a ziyaret

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Kore'de Savaşanlar Kıbrıs ve Güneydoğu Kahramanları Derneğini (KORSAVAŞ) ziyaret etti.

Yıldırım, Altındağ ilçesi Hamamönü'nde esnaf ziyaretinin ardından KORSAVAŞ'a ziyarette bulundu.

Dernek binasında, yakın tarihte yaşananların gelecek nesillere en doğru şekilde aktarılması amacıyla açılan Savaş Müzesi'ne ilişkin KORSAVAŞ Genel Başkanı Ertuğrul Erdoğan'dan bilgi alan Yıldırım, askeri kıyafetler, top mermileri ve şarapnel parçalarını dikkatle inceledi.

KORSAVAŞ Genel Başkanı Erdoğan, ziyarette, müzede bulunan özel bir hediyenin detayını Başbakan Yıldırım'a anlattı.

Erdoğan, Güney Koreli yetkililerin, Türk askeri sayesinde Kore Savaşı'nın seyri değiştiği için "Bugün bir sınırımız varsa size borçluyuz." diyerek, Kuzey Kore ile Güney Kore'nin arasındaki 50. paraleli ifade eden sınır telinden bir parçanın kesilerek, derneğe hediye edildiğini söyledi.

Erdoğan'ın, ziyareti sırasında Başbakan Yıldırım'a gazilerin taleplerini ilettiği öğrenildi.

Başbakan Yıldırım'a, ziyarette, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Fatih Şahin, Çiğdem Karaaslan ve Ravza Kavakcı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile milletvekilleri ve diğer yetkililer eşlik etti.

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ALTINDAGBaşbakan Binali YıldırımHamamönüKore'de Savaşanlar Kıbrıs Ve Güneydoğu Kahramanları DerneğiKorsavaş
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