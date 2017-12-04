Başbakan Yıldırım'dan taşeron düzenlemesine ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'nda, resmi ziyarette bulunacağı Güney Kore'ye hareketi öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Güney Kore Cumhuriyeti Başbakanı Lee Nak-Yeon'un daveti üzerine, Kore Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirten Yıldırım, ziyarette kendisine Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Güney Kore Dostluk Grubu Başkanı Zeki Aygün, Kore Dostluk Grubu Başkan Vekili Mehmet Akyürek, AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir'in eşlik edeceğini açıkladı.

Başbakan Yıldırım, "Ziyaretimizin, Türkiye ile Güney Kore Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıl dönümü, aynı zamanda Türkiye-Güney Kore Kültür yılı olarak kutlanmakta olan 2017 senesinde gerçekleştirilmesi ayrıca önem arzetmektedir." ifadelerini kullandı.

Ziyareti esnasında Güney Kore Cumhuriyeti Başbakanı Lee Nak-Yeon ile kapsamlı baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştireceklerini bildiren Yıldırım, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in tarafından kabul edileceğini, Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Chung Sye Kyun ile ayrıca bir görüşme yapacaklarını aktardı.

"Bölgesel ve uluslararası konuları görüşeceğiz"

Yıldırım, görüşmeler esnasında ikili, siyasi, ekonomik, ticari, kültürel iş birliği konularının kapsamlı şekilde ele alınacağını, terörle mücadele, düzensiz göç meselesi başta olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Kore'deki gerginlik gibi güncel, bölgesel ve uluslararası konuları da görüşeceklerini ifade ettti.

Ziyareti vesilesiyle Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği'nin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştireceklerini anlatan Yıldırım, Güney Kore'deki mukim vatandaşlarla da bir araya geleceklerini vurguladı.

Başbakan Yıldırım, Türk şehitliğinin de bulunduğu Busan şehrinde Kore Anısal Mezarı ziyaret edeceklerini, bu çerçevede Kore şehitlerini temsilen bir şehit yakınının kendisine eşlik edeceğini aktardı.

"Ekonomik iş birliği potansiyelimiz artarak devam ediyor"

Güney Kore ile ilişkilerin 2012'de imzalanan bir anlaşmayla stratejik ortaklık seviyesine çıkarıldığına işaret eden Yıldırım, "Güney Kore'de özellikle son yıllarda ekonomik iş birliği potansiyelimiz artarak devam etmektedir. Türkiye'nin önemli büyük projelerinde Güney Kore firmalarıyla kapsamlı işbirliği gerçekleştirmekteyiz. Hem Çanakkale 1915 Köprüsü hem de Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi köprülerde Güney Kore'nin önemli altyapı şirketleri yer aldılar. Ayrıca elektrik, alternatif enerji konusunda da özel sektör ile Güney Kore kapsamlı işbirliği gerçekleştirilmektedir." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasıyla beraber ticaret dengesinin Türkiye'nin lehine geliştirilmesinin de konularının arasında yer aldığını kaydeden Başbakan Yıldırım, bu çerçevede Güney Kore'nin küresel büyük şirketlerinin yöneticileriyle de toplantılar yapacaklarını bildirdi.

Yıldırım, Türkiye'den Güney Kore ile iş yapan firmaların temsilcilerinin de bu seyahate iştirak edeceklerini belirterek, bu seyahatin Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

düzenlemesi"

Başbakan Yıldırım, son aşamaya gelindiği belirtilen taşeron düzenlemesinin ayrıntılarına ilişkin soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Taşeron olarak çalışanların kamuda kadroya alınması, daha doğrusu sürekli çalışan haline getirilmesi yönünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıkların yaptıkları çalışma tamamlandı. Bu konudaki düzenleme son şeklini aldı. Bu statüde çalışan, yüzbinleri ifade edeceğimiz kişilerin, kamuda işçi statüsünde süresiz sözleşmeli olarak çalışmasını öngören bir düzenleme gerçekleşecek. Bununla ilgili 12 maddeden oluşan düzenlemenin detaylarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ilgili taraflarla, kamuoyuyla bugün yarın, bu hafta içinde paylaşmış olacak. Muhtemelen yarınki grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya değinebilir."

Kasım ayı enflasyon rakamları

Yıldırım, "Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Beklentilerin üzerinde bir artış oldu. Bu artışın önlenmesi için ne gibi önlemler alınacak?" sorusu üzerine, şu görüşlerini paylaştı:

"Beklediğimizden biraz yüksek geldi. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda yukarı doğru bir kıpırdanma var. Bunun geçici bir durum olduğunu düşünüyoruz. Aralık ayındaki oranın bundan daha düşük olacağını öngörüyoruz. 2018'de fevkalade bir durum olmazsa bu oran daha da düşecek. İki tane temel sebep ön plana çıkıyor burada. Bir tanesi yüksek büyüme olduğu zaman enflasyonun biraz yukarı seviyede olması mümkün. Yüksek büyümeyi hedef aldığınız zaman enflasyon yukarı doğru hareketleniyor. İkincisi, son birkaç ayda küresel finans piyasalarında yaşanan, özellikle de gelişmekte olan ülkeleri yakından etkileyen kur hareketleri ve buradaki dalgalanmalar da kısmen enflasyon oranına etki ediyor. Bütün bunları dikkate aldığımızda önümüzdeki sene hedefimiz enflasyonu olabildiğince, mümkünse tek haneli bir orana düşürmek yönünde olacaktır. Bu yönde de bazı önemli kararlar almış olacağız. Bunların çalışmaları devam ediyor."

Başbakan Yıldırım, basın toplantısının ardından özel uçak "TUR" ile saat 22.15'te resmi ziyarette bulunmak üzere Güney Kore'ye gitti.

Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna uğurladı.

Başbakan Yıldırım ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Güney Kore Dostluk Grubu Başkanı Zeki Aygün, Kore Dostluk Grubu Başkan Vekili Mehmet Akyürek de Güney Kore'ye gitti.

Muhabir: Aynur Ekiz, Merve Yıldızalp, Mümin Altaş