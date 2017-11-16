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Başbakan Yıldırım'dan Yunanistan Başbakanı Çipras'a taziye mesajı

Başbakan Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras'a, dün Yunanistan'ın Attika bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle taziye mesajı gönderdi.

Başbakan Yıldırım'dan Yunanistan Başbakanı Çipras'a taziye mesajı

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a, dün Yunanistan'ın Attika bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle taziye mesajı gönderdi.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Yıldırım, Yunanistan Başbakan Çipras'a, dün Yunanistan'ın Attika bölgesinde meydana gelen ve can kaybına yol açan sel felaketi sebebiyle mesaj göndererek taziyelerini iletti.

Yıldırım, mesajında, Türkiye'nin, bu zor günde Yunanistan ile dayanışma içinde olduğunu ve yardım sağlamaya hazır bulunduğunu bildirdi.

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