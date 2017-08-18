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Başbakan Yıldırım'ın Duncan'ı kabulü

- Yıldırım'ın, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Duncan'ı kabulünde, Birleşik Krallık ile ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı

Başbakan Yıldırım'ın Duncan'ı kabulü

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan'ı kabulünde, Birleşik Krallık ile ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, dün Çankaya Köşkü'nde Duncan'ı kabul etti.

Kabulde, Birleşik Krallık ile ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı. Birleşik Krallık ile iyi ilişkiler çerçevesinde üst düzey temasların yoğun bir şekilde sürmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Konuk Bakan, Birleşik Krallık'ın Türkiye ile iyi ilişkilerden duyduğu memnuniyeti ve Türkiye'ye verdiği önemi bir kez daha teyit etti.

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Başbakan Yıldırımİngiltere'nin Avrupa Ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan
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