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Başbakan Yıldırım'ın İngiltere İçişleri Bakanı Rudd'u kabulü

- Kabulde İngiltere ile ekonomi, terörle mücadele, güvenlik ve savunma sanayi dahil, tüm alanlarda ikili iş birliğini daha da ilerletme yönündeki kararlılık teyit edildi

Başbakan Yıldırım'ın İngiltere İçişleri Bakanı Rudd'u kabulü

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın, İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd'u kabulünde, İngiltere ile ekonomi, terörle mücadele, güvenlik ve savunma sanayi dahil, tüm alanlarda ikili iş birliğini daha da ilerletme yönündeki kararlılık teyit edildi.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yıldırım'ın, İngiltere İçişleri Bakanı Rudd ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabulünde iki ülke ilişkileri ele alındı.

Kabulde, İngiltere ile ekonomi, terörle mücadele, güvenlik ve savunma sanayi dahil, tüm alanlarda ikili iş birliğini daha da ilerletme yönündeki kararlılık teyit edildi.

İngiltere heyeti de ortak sınamalarla karşı karşıya bulunulan bu dönemde, Türkiye ile ikili ve bölgesel iş birliğini daha da derinleştirme konusundaki arzusunu dile getirdi.

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