Başbakan Yıldırım'ın Kilis mitingi

KİLİS (AA) - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve güçlü Meclis ile Türkiye çok daha ileriye gidecek." dedi.

Kaynak, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Kilis'in bir ensar şehri olduğunu belirtti.

Kilis'i "21. yüzyılın umut ve barış şehri" olarak niteleyen Kaynak, "Kilis 16 Nisan'ın erken habercisi. Kilis bizim rekor beklediğimiz bir il. Kilis'in barışının, huzurunun, refahının hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve güçlü Meclis ile Türkiye çok daha ileriye gidecek." dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de kendisini her zaman Kilis'in de milletvekili olarak gördüğünü vurgulayarak, "Ensar şehri Kilis dünyaya insanlık dersi verdi. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Çok önemli bir reform için, Türkiye'nin önünü açacak, siyasi istikrarı kalıcı olarak tesis edecek anayasa reformu için sahadayız. 16 Nisan'da güçlü bir evet ile güçlü Türkiye'nin önünü açacağız. Parlamenter sistem istikrarı üretemedi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çok önemli bir reformun eşiğinde olduğuna değinen Şimşek, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili bilgi verdi. Şimşek, "Türkiye güçlenecek. İnşallah Kilis'te her zaman olacağı gibi çok güçlü 'evet' çıkacağına inanıyoruz. Allah'ın izniyle Kilis'in, büyük Türkiye'nin önünü açacak reformu 16 Nisan'da onaylayacağız. Güçlü bir Türkiye'nin önünü açacağız." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise Kilis'in ensar olduğunu bir kere daha gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Misafirperverliğinizi dünyaya kanıtladınız. Yolların kralını Kilis'te ağırlıyorsunuz. Çok önemli bir yoldan geçiyoruz. Yolumuz uzun, ince ve dar. Kilisli kardeşlerim bu yolu 16 Nisan'da 'evet' diyerek genişletecek. İnşallah Türkiye ile 16 Nisan'da 'evet' mührünü sandığa basacağız. Çıktığımız yolda terör örgütlerine karşı dimdik ayakta duracağız. DEAŞ'a, FETÖ'ye PKK'ya karşı 'evet' diyeceğiz. İnşallah Avrupa'ya, Alanya'ya, Hollanda'ya karşı 'evet' diyeceğiz. Sandıklar 'evet' ile dolacak. Cumhurbaşkanlığı halk oylamasıyla demokrasinin, milletin önündeki engelleri kaldıracağız."

Mitinge, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, AB Bakan Yardımcısı Ali Şahin ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.