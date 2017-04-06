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Başbakanlıktan açıklama:

- "(CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger’in 'Başbakanlık Müsteşarlığına teslim ettim' dediği yazı) Yazı ve eki 25 Ekim 2016 tarihinde Başbakanlık Müsteşarlığına iletilmiştir. Bu bilgi, 2016 ekim ayında CHP Genel Başkan Yardımcısı tarafından medya ile paylaşılan çalışma ile aynı olup bunun dışında hiçbir bilgi veya belge de içermemektedir" - "Tüm bunlara rağmen söz konusu yazı ve eki anamuhalefet partisi tarafından gönderilmiş olması nedeniyle ciddiye alınarak tedbiren ilgili kurumlara gereği için intikal ettirilmiştir"

Başbakanlıktan açıklama:

ANKARA (AA) - Başbakanlık Basın Merkezince, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'in "Başbakanlık Müsteşarlığına teslim ettim" dediği yazının 25 Ekim 2016'da Başbakanlıka iletildiği hatırlatılarak, bu bilginin Ekim 2016'da CHP Genel Başkan Yardımcısı tarafından medya ile paylaşılan çalışma ile aynı olduğu, bunun dışında hiçbir bilgi veya belgeyi içermediği vurgulandı.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Aksünger’in 5 Nisan günü bir televizyon kanalına verdiği demeçte "Başbakanlık Müsteşarlığı’na teslim ettim." dediği yazının içeriği aktarıldı.

Açıklamada, kendisini David Keynes olarak tanıtan kişinin CHP Genel Başkanlık makamı ile bazı milletvekillerini telefonla aradığı bilgisi, CHP’nin kamuoyuna yaptığı bazı açıklamaları eleştiren e-postalar ve bu çerçevede bu kişinin iddialarının derlenip toplanmasından ibaret olan yazının ve ekinin 25 Ekim 2016 tarihinde Başbakanlık Müsteşarlığına iletildiği belirtildi.

Bu bilginin Ekim 2016'da CHP Genel Başkan Yardımcısı tarafından medya ile paylaşılan çalışma ile aynı olduğu, bunun dışında hiçbir bilgi veya belgeyi içermediği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda yer verilen haber içeriğindeki iddialarla en ufak bir ilgisi yoktur. Tüm bunlara rağmen söz konusu yazı ve eki, anamuhalefet partisi tarafından gönderilmiş olması nedeniyle ciddiye alınarak tedbiren ilgili kurumlara gereği için intikal ettirilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
BaşbakanlıkCHP
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