Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon teknoloji Bursa sanayı ekonomi
Odessa’ya da uçacak
Odessa’ya da uçacak
Hibrit yarıyı geçecek
Hibrit yarıyı geçecek
Sendromsuzluk eğitimi
Sendromsuzluk eğitimi
İstanbul rekor kırdı
İstanbul rekor kırdı
Irak pazarı altın yumurtluyor
Irak altın yumurtluyor

Başkan Kamil Saka, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezinde ki makamında görüştü.

Başkan Kamil Saka, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
Başkan Saka, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na belediye çalışmaları hakkında rapor sunarken Edremit ve Balıkesir’de ki siyasi konular üzerine değerlendirmede bulundular.
 
Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Genel Merkez’de ki makamında bir görüşme gerçekleştirdi. Baş başa gerçekleşen görüşmede Belediye Başkanı Saka, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na belediye faaliyetlerine ilişkin rapor sundu. Tamamlanan ve devam eden projeler ile planlanan çalışmalar ile ilgili bilgilendirmede bulundu.   Ziyarette belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra güncel siyasi konular ile Edremit ve Balıkesir’de ki siyaset üzerine de değerlendirmede bulunuldu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çalışmaları takip ettiğini belirterek Edremitlilere selamlarını gönderdi.  Belediye Başkanı Kamil Saka’da görüşme sonrası yaptığı değerlendirmede  “Genel Başkanımızla yararlı bir görüşme gerçekleştirdik.  Faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmede bulunduk” dedi.
Görüşmede Başkan Saka’ya Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Özgirgin ve Mehmet Ertaş eşlik etti.
 
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kamil SakaKemal Kılıçdaroğlu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5