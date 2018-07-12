Başkan Kamil Saka, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezinde ki makamında görüştü.

Başkan Saka, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na belediye çalışmaları hakkında rapor sunarken Edremit ve Balıkesir’de ki siyasi konular üzerine değerlendirmede bulundular.



Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Genel Merkez’de ki makamında bir görüşme gerçekleştirdi. Baş başa gerçekleşen görüşmede Belediye Başkanı Saka, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na belediye faaliyetlerine ilişkin rapor sundu. Tamamlanan ve devam eden projeler ile planlanan çalışmalar ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Ziyarette belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra güncel siyasi konular ile Edremit ve Balıkesir’de ki siyaset üzerine de değerlendirmede bulunuldu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çalışmaları takip ettiğini belirterek Edremitlilere selamlarını gönderdi. Belediye Başkanı Kamil Saka’da görüşme sonrası yaptığı değerlendirmede “Genel Başkanımızla yararlı bir görüşme gerçekleştirdik. Faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmede bulunduk” dedi.

Görüşmede Başkan Saka’ya Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Özgirgin ve Mehmet Ertaş eşlik etti.

