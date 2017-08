Bayburt'a ne yapsak azdır

BAYBURT (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Türkiye, bütün bu bölgede diğer Müslüman milletlerin, mazlumların güvendiği gibi bir ülke olacak. Allah'ın izniyle bugüne kadar bunu yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bunu yaparken de her zaman sizin desteğinizi yanımızda hissettik." dedi.

Ağbal, merkeze bağlı Gökçedere beldesinde AK Parti teşkilatını ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti, bayramın milletin birlik ve beraberliğinin daha da pekişmesine vesile olmasını diledi.

Siyasetçiler olarak kendilerinin Bayburt'a ve Türkiye'ye borçları olduğunu belirten Ağbal, "Hükümet olarak büyük bir gayret, sevinç ve inançla gece gündüz demeden sizlere hizmet ediyoruz, etmek zorundayız da. Biz siyaseti hizmetkar anlayışı içerisinde yapan bir partiyiz." diye konuştu.

Ağbal, AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk andan itibaren bu ülke için biçtiği rol ve görevler doğrultusunda hizmet üretmeye devam ettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bütün İslam coğrafyasında Türkiye büyüyecek, güçlenecek, kalkınacak ve böylelikle inşallah siyaset edenler olarak, hükümet olarak biz, sizin hizmetkarınız olacağız. Türkiye, bütün bu bölgede diğer Müslüman milletlerin, mazlumların güvendiği gibi bir ülke olacak. Allah'ın izniyle bugüne kadar bunu yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bunu yaparken de her zaman sizin desteğinizi yanımızda hissettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını teşkilat üyelerine ileten Ağbal, Gökçedere Belde Belediye Başkanı Necmettin Bakır'ın, beldenin ilçe statüsüne kavuşması isteğinde bulunduğunu anımsattı.

Ağbal, vatandaşların her isteğini yerine getirmeyi kendilerine görev addettiklerini belirterek, "Gönüllerimiz bir. Bizden ne istediyseniz biz onu yapmak için yürürüz, koşarız, gayret ederiz. Evvel Allah sizlerin desteğiyle de yaparız. Gökçedere her şeyin en iyisini hak ediyor." dedi.

Bayburt'un 16 Nisan referandumunda AK Parti'ye en yüksek oyu veren birinci il olduğunu anımsatan Ağbal, "Bayburt'a ne yapsak azdır, siz her şeyi hak ediyorsunuz. Hizmetleri inşallah bir bir getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin büyük badireler atlattığına dikkati çeken Ağbal, şöyle devam etti:

"Ülke olarak iftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz. Sıkıntıları, evvel Allah Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve millet olarak sizlerin sayesinde atlatarak bugünlere geldik. Siyasette de güçlü bir hükümetimiz var ve inşallah 2019'da 16 Nisan referandumunu bir defa daha taçlandıracağız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk seçimini yapacağız. Gökçedere, referandumda Bayburt'ta birinci oldu. Bu defa Gökçedere'den Türkiye birinciliği istiyorum. Bayburt'un da Türkiye'nin de birinciliği Gökçedere'nin olacak. Ben de inşallah 2019'da seçim sonuçları belgesini alıyorum ve gereğini yapıyorum. Bunun için hep beraber bir gayret içerisinde çalışacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde olacağız."

Vatandaşlardan, zalimlerin zulmü altında ezilen Müslümanlar için dua etmelerini isteyen Ağbal, vatanın birliği ve bütünlüğü mücadelesi sırasında şehit düşenlere Allah'tan rahmet diledi.

Ağbal, daha sonra Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş ile belde merkezinde esnafı ziyaret etti.

- Ağbal, Aşk-ı Nebi Hilye-i Şerif Sergisi'ni açtı

Bakan Naci Ağbal, daha sonra Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde iş adamı Kenan Yavuz'un kurduğu Kenan Yavuz Kültürevi'nde organize edilen, "Aşk-ı Nebi Hilye-i Şerif Sergisi"nin açılış törenine katıldı.

Ağbal, Mehmet Çebi'ye ait koleksiyonda yer alan tespih ve hilye-i şeriflerden oluşan serginin açılışında, Bayburt'ta turizmi, kültürü ve sanatı geliştirmek istediklerini anlattı.

Ağbal, Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın Bayraktar köyündeki Baksı Müzesi ile Kenan Yavuz Kültürevi'nin bölgedeki uğrak noktalardan ikisi olduğunu belirterek, şehre kazandırdıkları mekanlar için Koçan ve Yavuz'a teşekkür etti.

Bayburt'un kadim bir şehir olduğunu dile getiren Ağbal, şunları kaydetti:

"Bu zaman ve mekan diliminde bize düşen Bayburt'un kadim şehir olma vasfını korumak ve gelecek nesillere taşımaktır. O açıdan ilk andan itibaren dedik ki Bayburt bir kültür şehri olsun. Tarihi dokusu ortaya çıkan bir şehir olsun, yeşil Bayburt olsun. Kaç şehirde nehri ve kalesi bir mekanı paylaşan, kucaklaşan manzara var? Bu manzara kolay kolay bulunmuyor. Bayburt'un dört bir tarafında bu topraklardaki medeniyetin geçişine şahitlik eden kalıntılar, eserler, doğal yapılar var. Mesela Çımağıl Mağarası böyle bir yer. Buraya da en yakın zamanda sahip çıkıp bir noktaya taşımamız lazım. Önümüzdeki dönemde bu tür mekanların, uğrak noktaların sayısının artması Bayburt'un kültür ve sanat merkezi olması noktasında önemli kazanımlar sağlayacaktır. Bunu hep beraber yapacağız. Emirle talimatla yapılacak bir iş değil. 'Şuraya bir devlet memuru dokunsun.' desem, burayı berbat eder ama burada gönlünü ortaya koyan, nakşeden bir anlayış var. Biz bu anlayışı ancak sivil toplumun içinden üretebiliriz."

Ağbal, şehirdeki tarihi yapıların en kısa zamanda ortaya çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, "Etrafını temizleyeceğiz, aslına uygun restore edeceğiz. Bu yapılar çok farklı amaçlarla kültür ve sanatsal faaliyetlerin yanı sıra kafe, restoran olarak da kullanılabilecek mekanlara dönüştürülmeli." ifadelerini kullandı.

Bugün turizmin geldiği evrenin farklı bir noktada olduğuna dikkati çeken Ağbal, şunları söyledi:

"Eskiden, 'turist' denince aklımıza yabancı memleketlerden gelen turistler gelirdi. Şimdi öyle değil, 80 milyon vatandaşımız turist ve günübirlik turistik aktiviteler gün geçtikçe artıyor. Dolayısıyla Bayburt'u bir uğrak merkezi haline getirebiliriz. Onun için söylüyoruz Bayburt'un şehir merkezinde kent dokusunu değiştirelim, dönüştürelim, yeşil bir Bayburt meydana getirelim, sokakları kentsel dönüşüm yaptıktan sonra çok farklı bir çehreye kavuşsun. İnsanlar geldiğinde bol bol fotoğraf çekindiği güzel mekanlar olsun istiyoruz. Bunları da sizlerin desteği ve gayretiyle yapacağız. Bayburt'un insanı çok zengin, nereye gitse kendisini ispat eden nitelikli insan dokusuna sahibiz. Burada eğer birlik ve beraberlik içerisinde olursak bütün bunları yaparız ve Bayburt'u hak ettiği daha güzel noktalara taşırız. Buraları geçmişteki atalarımızdan devraldık ama torunlarımıza bırakırken bugünden daha iyi bir noktada bırakmakla mükellefiz, sorumluyuz. Onu da inşallah en iyi şekilde yapacağız."

Konuşmaların ardından Ağbal, Vali Pehlivan, Milletvekili Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Memiş ve iş adamı Kenan Yavuz ile kurdele keserek serginin açılışını gerçekleştirdi.

Ağbal, 30 tespih ve 25 hilye-i şerifin yer aldığı sergiyi gezdi ve ilgililerden eserler hakkında bilgi aldı.

Demirözü ilçe merkezine yaklaşık 17 kilometre mesafedeki Beşpınar köyünde yer alan sergi, 5 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.