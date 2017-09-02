Baykal, Antalya'da partisinin bayramlaşma programına katıldı

ANTALYA (AA) - Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Antalya'da partisinin bayramlaşma programında protokolde yer almamasına ilişkin, "Orada oturmuş arkadaşlar duruyorlar, 'Aranıza ben de gireceğim' diye bir zorlama yapmaya gerek yoktu. Biraz geç kaldım, şimdi geldim. Herkesle bayramlaştım." dedi.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, parti binası önünde düzenlenen bayramlaşma programında, barışın, kardeşliğin, dayanışmanın çok daha belirgin yaşandığı günler olarak bilinen bayramların, eski tadında olmadığını savundu.

Partisinin iktidara yakın olduğunu öne süren Erdem, "Bir şeyimiz eksik, birbirimizi sevmek ve umudumuzu tazelemek." diye konuştu.

Bayramlaşma törenine katılan eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, Antalya milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Mustafa Akaydın ve belediye başkanları ile parti yöneticilerinden ayrı yerde durması dikkati çekti.

Baykal, bir gazetecinin bu durumun nedenini sorması üzerine, "Orada oturmuş arkadaşlar duruyorlar, 'Aranıza ben de gireceğim' diye bir zorlama yapmaya gerek yoktu. Biraz geç kaldım, şimdi geldim. Herkesle bayramlaştım." diye konuştu.

Serik ve Manavgat ilçelerinde programlara katılacağını aktaran Baykal, aynı gazetecinin "Özel bir nedeni yok." sözü üzerine "Gayet tabii." karşılığını verdi.

Daha sonra bir partili, Baykal'a tepsiyle baklava ikram etti. Gazetecilerin önünde baklavadan alması gerektiğini belirterek, poz veren Deniz Baykal, "Almam lazım, almazsam dedikodu yaparlar. 'Partinin getirdiği baklavayı yemedi.' derler. O nedenle alıyorum. ama bir yandan da kilomu kontrol etmem lazım, yememem gerekir. Bu durumda ne yapacağım? İlçe başkanımıza yedireceğim." dedi.

Baykal, elindeki baklavayı CHP Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut'a yedirdi.

Deniz Baykal'ın, "Biraz daha yüzersiniz." diyen partilinin baklava yeme teklifini, "Görüyorsunuz halimi." diyerek geri çevirdi.







