BBP Genel Başkan Yardımcısı Çayır:

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı ve 12 Eylül Mağduru Ülkücüler Komisyonu Başkanı Remzi Çayır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe iddiasına ilişkin, "15 Temmuz gecesi yaşananları 'planlı darbe' diye halka sunmak düpedüz iyi bir senaristlik gerektirir. Herhalde senarist de kendisi olabilir." dedi.

Çayır, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "kontrollü darbe" açıklamasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

12 Eylül askeri darbesini ve 15 Temmuz darbe girişimini bizzat yaşadığını belirten Çayır, darbelerin bir daha yaşanmaması için insanların görüşü ne olursa olsun, aynı çizgide buluşması ve siyasi bir rant elde etmek için toplumu üzecek açıklamalardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Çayır, "Partileri ne olursa olsun, burada sırf siyasi bir rant elde edeceğim diye veya farklı bir siyaset geliştireceğim diye gerçeklerin üzerini toprakla örtemezsin. Ben burada Kılıçdaroğlu'nu kınıyorum. 15 Temmuz gecesi yaşananları 'planlı darbe' diye halka sunmak düpedüz iyi bir senaristlik gerektirir. Herhalde senarist de kendisi olabilir. Ben bu bağlamda bu açıklamanın kendisine hiç yakışmadığını, eğer bildiği bir şey varsa bunu böyle şifreli konuşmasına hiç gerek yok. Çıkar, elinde belgeyle millete ve kamuoyuna her şeyi deşifre eder." diye konuştu.

- "Darbecileri cesaretlendirir"

15 Temmuz darbe girişiminin ABD ve Avrupa ülkelerince böyle görülmediğini, darbeyi yaşayanın ise Türk milleti olduğunu kaydeden Çayır, "Kılıçdaroğlu bu ülkede yaşamıyor mu? 15 Temmuz gecesi neredeydi? İnsan biraz insaflı ve vicdanlı olur. Ben bu ifadeleri darbecileri cesaretlendirecek gibi görüyorum." ifadesini kullandı.

15 Temmuz'u Türk siyasetinde bir dönüm noktası ve milletin geleceğine el konulması olarak gören Çayır, şöyle devam etti:

"Halk darbecilere, 'Ben seçtiklerime sahip çıkıyorum' dedi ama bu sahip çıkışı kimse şu veya bu şekilde başka yere çekemez. Kılıçdaroğlu veya bir başkası da olsa çekemez. Sırf kendisine siyasi rant elde etmek, konumunu farklılaştırmak veya amacına ulaşmak için bunu şu veya bu şekilde ifadelendiremez. '15 Temmuz' düpedüz bir darbedir hem de aleni bir darbe kalkışmasıdır. Askerin içindeki cuntanın, FETÖ'nün kalkışmasıdır. Bunu Kılıçdaroğlu'nun farklı bir boyuta taşımasını, talihsizlik veya bilgisizlik olarak görüyorum."