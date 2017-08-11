BBP Genel Başkan Yardımcısı Yelis:

KASTAMONU (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, "Ülkemiz ve coğrafyamızda Kürt ve diğer etnisite mensuplarıyla ilişkimiz çıkar ve sömürü üzerine olmamıştır. Biz, gittiğimiz her yere adalet ve huzur getirmek için gitmiş büyük Türk milletiyiz." dedi.

Yelis, Kastamonu'daki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurguladı.

Bölgede kaos çıkarmaya çalışıldığına işaret eden Yelis, "Bölgede emperyalist çıkarlar için ABD ve Batı, örgüt menfaatleri için PKK ve PYD, kendi menfaati için de Barzani kaos çıkarma çabasında ama biz, Kürt kardeşlerimizle birlik beraberlik içerisindeyiz." diye konuştu.

Türkiye'nin bölgesindeki ilişkilerini çıkar üzerine kurmadığının altını çizen Yelis, şöyle devam etti:

"Ülkemiz ve coğrafyamızda Kürt ve diğer etnisite mensuplarıyla ilişkimiz çıkar ve sömürü üzerine olmamıştır. Biz, gittiğimiz her yere adalet ve huzur getirmek için gitmiş büyük Türk milletiyiz. Ülkemizde Kürt kardeşlerimizle bir ve beraber olmuşuz, kız alıp kız vermiş, kaynaşıp yoğrulmuşuz. Aynı sevinci ve hüznü yaşamış, aynı kilimin desenleri olmuşuz. Emperyal amaçlarıyla bölgeye gelmek isteyenler Kürt kardeşlerimizi bizden daha mı çok seviyor? Kim kardeşliğimizi bozmaya çalışırsa tuzaklarını kafalarına geçirir, geldikleri gibi gitmelerini sağlarız. Bir sorun varsa biz sorunlarımızı kendi içimizde çözeriz. Bizim tarihimiz, medeniyetimiz, hoşgörümüz buna yeterli."

Yelis, Suriye'ye çok sayıda silah gönderildiğine dikkati çekerek, "Bu kadar silahı PKK mı, PYD mi kullanacak, yoksa müttefikimiz ABD ve Batı bunun arkasında üstü kapalı yerleşim planı mı yapmaktadır? PYD sadece lejyoner asker olarak mı görev yapmaktadır? Bu coğrafyada ne ABD ne de Batı Türkiye'yi hesaba katmadan bir şey başarabilir. Bizim onay vermediğimiz proje batıl kalır. Nasıl geldilerse nal toplayarak giderler." ifadelerini kullandı.

- Akşener'in kuracağı iddia edilen parti

Bir gazetecinin "Meral Akşener'in kurmayı planladığı partiye BBP'den geçiş olup olmayacağı" yönündeki soru üzerine Ahmet Yelis, şunları söyledi:

"BBP'nin siyasette olduğu 25 yıl içinde birçok parti kuruldu, birçok partinin de tarihin sayfalarına geçtiğini gördük. BBP olarak kimsenin muadili, yan kuruluşu ya da karşıtı değiliz. Yeni kurulacak partilerin omurgası ya da ona güç verecek yapı şeklinde kurulmadık. Özellikle 90'ların ikinci yarısında iktidara gelen Mili Görüş hareketi 'Gelin beraber siyaset yapalım' dediğinde yine kendi yolumuzda siyaset yaptık. 2000'li yıllarda Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduğunda da yine aynı çizgimizde siyaset yapacağımızı söyledik. Bundan sonra da Meral Hanım ya da bir başkasının önderliğinde kurulacak partilerde sözümüz aynı olacaktır. Bizim arkadaşlarımızın da farklı bir düşüncede olacağını düşünmüyorum."















