BBP Genel Başkanı Destici:

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına ilişkin, "Bugüne kadar hiçbir ABD Başkanı bunu neticelendirecek adımı atma cesareti gösterememiştir. ABD'nin hamlesi ateşe benzin dökmekten başka bir şey değildir." dedi.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planına ilişkin Destici, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Başkanlığın bedelini ödemeye" başladığını söyledi.

ABD'nin, 1960'lı yıllardan itibaren büyükelçiliğin Tel-Aviv'den Kudüs'e taşınmasını tartıştığını hatırlatan Destici, "Bugüne kadar hiçbir ABD Başkanı bunu neticelendirecek adımı atma cesareti gösterememiştir. ABD'nin hamlesi ateşe benzin dökmekten başka bir şey değildir. Bu adım, Ortadoğu barışını görünmez bir geleceğe taşır." diye konuştu.

Destici, ABD'deki Hakan Atilla davası hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti devleti bugüne kadar ABD ve diğer küresel odakların hep açık hedefi olmuştur. Bunlar hasmane tutum ve hamlelerini sadece milli güvenlik konularında değil, ülkemizi dış müdahaleye açık hale getiren boşluklar üzerinden de devreye sokmuşlardır. Biz ülkemizi dış müdahaleye açık hale getiren Rıza Sarraf olayını da bu kapsamda değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- Taşeron işçilere kadro müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, taşeron işçilerin kadroya alınması yönündeki açıklamasını anımsatan Destici, şöyle devam etti:



"Son haftanın belki de en sevindirici haberlerinden bir tanesi taşeron işçilerimizin kadroya kavuşması. Bu anlamda BBP olarak taşeron kardeşlerimizle ilgili çok mücadele verdik. Hep onların yanında durduk. Ama şimdi bu mücadeleyi kazanmış olmanın da mutluluğunu ve sevincini yaşıyorum. Bu anlamda söz veren iktidarı, sözünü tutmasından dolayı da tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümete ve iktidara teşekkür ediyorum."

Destici, basın toplantısının ardından kendisini ziyaret eden İnci Tiryaki isimli engelli genç kıza akülü araba hediye etti.











































