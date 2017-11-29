BBP Genel Başkanı Destici'den 'Afrin operasyonu' açıklaması

ANKARA (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "MGK kararları açıklandığında gördük ki Afrin'e bir operasyon hazırlığı var. Bunu çok doğru buluyoruz, destekliyoruz ve gecikmeden yapılması gerektiğini bir kere daha söylüyoruz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ederek, Hazreti Muhammed'in doğumunun Hicri takvime göre kutlanmasını ve idrak edilmesini doğru, ancak "Kutlu Doğum" haftası yerine kullanılacak "Mevlid-i Nebi" ifadesini eksik bulduklarını söyledi.

Mustafa Destici, Türkiye'nin kuşatılmaya çalışıldığına ve Türkiye'ye karşı terör örgütleri oluşturulduğuna işaret ederek, bu örgütlere karşı ciddi ve kararlı şekilde sürdürülen mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini vurguladı.

Terör örgütleri PKK, PYD ve YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde, dünyaya "terörle mücadele ediyorum" mesajı veren ABD tarafından doğrudan desteklendiğini belirten Destici, ABD'nin bu destekten asla vazgeçmeyeceğinin altını çizdi.

"ABD'nin kendi isteğiyle bundan vazgeçmesini beklemek hayal ötesi bir şeydir." değerlendirmesinde bulunan Mustafa Destici, şöyle devam etti:

"Ancak ülkemizin, devletimizin kararlı şekilde duruşu, mücadelesi ve gözünü karartarak gerekli adımları atması sayesinde Amerika bundan vazgeçebilir. Fırat Kalkanı ve İdlib operasyonu bu doğru adımlardan bir tanesiydi. PYD ve YPG'nin varlığına asla müsaade edilmemeli, arkasında ABD olsa da her türlü desteği verse de Türkiye ne pahasına olursa olsun müdahale etmelidir."

Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) dünkü toplantısının ardından yapılan açıklamayı hatırlatan Destici, "MGK kararları açıklandığında gördük ki Afrin'e bir operasyon hazırlığı var. Bunu çok doğru buluyoruz, destekliyoruz ve gecikmeden yapılması gerektiğini bir kere daha buradan söylüyoruz. Türkiye'nin mutlaka ama mutlaka sadece ABD değil bütün dünya PYD'nin yanında olsa yine Afrin'e operasyon yapma zorunluluğu var." diye konuştu.

"Anayasal suç işlemektedir"

Genel Başkan Destici, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının ardından 6 ay içerisinde çıkarılması gereken uyum yasalarının, halk oylamasının üzerinden 7 ay geçmesine rağmen çıkarılmadığını söyledi.

Destici, "Şu anda Meclisteki bütün siyasi partiler ve bütün milletvekilleri, bu yasaları zamanında çıkarmadıkları için anayasal suç işlemektedirler." iddiasında bulundu.

TCK'de bu suçun cezai karşılığının bulunduğunu da vurgulayan Mustafa Destici, kanunda buna ilişkin yer alan maddeye değindi.

Destici, seçimde ittifak yapılabilmesi, iş birliği yapan partilere verilen oyların milletvekili seçiminde tek oy olarak kabul edilmesi, Hazine yardımının her partiye verilen oya göre tanzim edilmesi ya da hiçbir partiye Hazine yardımı verilmemesi konularında yasal düzenlemeler yapılmasını da önerdi.

Muhabir: Esin Işık