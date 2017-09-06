BBP Genel Sekreteri Tunç:

KIRŞEHİR (AA) - BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandum kararına ilişkin, "Türkiye'nin buraya kayıtsız kalmaması lazım. İran, Irak ve tüm dünya ülkeleriyle bir araya gelip, en azından komşu ülkelerden hiç kimse yanaşmıyorsa, Türkiye'nin sonucu ne olursa olsun bu referandumu engelleme gibi bir mecburiyeti vardır." dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şendiller ve MKYK üyeleriyle partisinin Kırşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Tunç, bir restoranda gazetecilere yaptığı açıklamada, parti olarak herkesi kucaklayacak yeniden yapılanmanın çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Bu kapsamda Kırşehir'e geldiklerini ifade eden Tunç, "Herkesi kucaklayabilecek yeni bir yapılanmayı oluşturmak, küskünümüzü, dargınımızı, balkondan bakanımızı bir araya getirmek için neler yapmamız gerektiğini konuşmak üzere çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin önemli süreçlerden geçtiğini ve olağanüstü dönemler yaşadığının bilinci içerisinde olduklarını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, kurtuluş harbinden sonra çok sıkıntılar yaşadı ama belki bugün o günlerden çok daha sıkıntılı günler yaşıyor. Bu ülkenin 40 yılı aşkın mücadele ettiği bir PKK belası var, hala onunla mücadeleye devam ediyoruz. Her gün hala şehit ve yaralılarımız var. Şehitlerimize Allah gani gani rahmet eylesin. Gazilerimize, yaralılarımıza da Allah şifa versin. Komşumuz olan Irak'ın kuzeyinde başlatılan, aylardır gündeme getirilen, düğmeye basılmış olan bir referandum durumu var. Türkiye'nin buraya kayıtsız kalmaması lazım. İran, Irak ve tüm dünya ülkeleriyle bir araya gelip, en azından komşu ülkelerden hiç kimse yanaşmıyorsa Türkiye'nin sonucu ne olursa olsun bu referandumu engelleme gibi bir mecburiyeti vardır."