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Beşiktaş RIZASI ile marka olacak

Son zamanlarda siyasette haksızlıkların yaşandığını belirten Gözlem Gazetesi Yazarı Ekrem C. Toprak, En büyük haksızlıklardan birinin ise CHP Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Rıza Akpolat’a yapıldığını ifade etti.

Beşiktaş RIZASI ile marka olacak
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Gözlem Gazetesi yazarı Ekrem C. Toprak, CHP Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Rıza Akpolat'ı köşesine taşıdı.

İşte o yazı;

Zaman zaman haksızlıkların yapılıyor siyasette…En büyük haksızlıklardan biri CHP’nin Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Rıza Akpolat’a yapıldı son dönemde.

Dışarıdan geldi söylemleri ile mağdur edildi. Oysa yıllardır CHP’nin her kademesinde çalışmış çok iyi bir partili Rıza Akpolat…

Biraz haksızlığa uğradı sanki… Beşiktaş ile ilgili çok önemli projeleri var aslında…

Kendi ağzından aktaralım….

İlk işimiz Beşiktaş’ı ‘yaratıcılığın, yenilikçiliğin, girişimciliğin’ vahası haline getirmek olacak.

. Bu sayede, son yıllarda hızla artan göçün önünde duracağız. Kültür sanattan tutun da inovasyona ve girişimciliğe kadar, Beşiktaş’ı tüm yaratıcı alanlarında daha yukarılara taşıyacağız..

Yeni kurulan ve faaliyet alanı yaratıcı ekonomiler kapsamına giren işletmelere destek vereceğiz, Beşiktaş’ı onlar için en cazip kent haline getireceğiz.. Beşiktaş’ı kültürün başkenti yapacağız. Kültür olmadan kentsel gelişim olmaz.

Beşiktaş’ı kültürün ve sanatın başkenti haline getireceğiz.. Kültür ekonomisini, kalkınma stratejimin odağına yerleştireceğiz.

Kültürel planlamanın, mahallelerin sahip oldukları kültürel kaynaklarla uyumlu şekilde ve katılımcı yöntemlerle yapılmasını sağlayacağız..

Çok iyi Beşiktaşlı bu genç adamın Beşiktaş’ta önemli festivaller yapma hayali var. Stadı daha aktif kullanma isteği var. Beşiktaş ilçesinin ve Beşiktaş spor kulübünü önümüzdeki dönem rızası ile marka olacağı bir dönem bekliyor.  

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem C. ToprakBeşiktaşCHP Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Rıza Akpolat
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