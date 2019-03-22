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Beşiktaşlı çayı ucuza içecek!

CHP Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Rıza Akpolat, Beşiktaşlıların ucuz çay içmek istediklerini ve Belediye'nin imkanlarıyla Beşiktaş kartın kapsamını genişleterek bunu sağlayacaklarını bildirdi.

Beşiktaşlı çayı ucuza içecek!
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Rıza Akpolat, yerel seçimler sonrası Beşiktaş'ta kent kültürünü yeniden inşa edeceklerini söyledi.

Esnaf ziyaretleri sonrası bir sohbet toplantısında bir araya geldiğimiz Akpolat, ilçedeki park alanları ve otopark sorununa özellikle dikkat çekti.

Beşiktaş'ın yerleşiklerinin semtte yaşayamaz hale geldiğini ve mesai saatinden sonra evlerine kapandığını dile getiren Akpolat, "Benim eşim doğma büyüme Uluslu, ben de Beşiktaş taraftarıyım. Beşiktaşlılar semti terk etmeye başladılar. Semte yaşam koridorarı gerekiyor" dedi.

Beşiktaşlıların ucuz çay içmek istediklerini vurgulayan Akpolat, Belediye'nin imkanlarıyla beşiktaş kartın kapsamını genişleterek bunu sağlayacaklarını bildirdi.

Beşiktaş'ın siyaset üstü bir semt olduğunu vurgulayan Akpolat, şunları söyledi: "Semtte yılda 50 festival yapılması için projemiz var. Ayrıca bir gastronomi merkezi açacağız. Beş bin kişiye iş sağlamayı hedefliyoruz. 65 yaş üstü kişiler için ileri yaşta üretkenlik merkezlerini devreye alacağız. Yaşam koridorları çok önemli çünkü burada ikamet edenlerin rahatlamaya ihtiyacı var." Kaynak: Beşiktaşlı çayı ucuza içecek! 

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Cumhuriyet Halk PartisiCHP Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Rıza AkpolatBeşiktaş BelediyeCHP
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