Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:

BOLU (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, anayasa değişikliğine ilişkin, "Bir daha Türkiye’de koalisyon dönemi yaşanmayacak. Bir başka önemli konu da yürütmedeki iki başlılığın kalkacak olmasıdır." dedi.

Bakan Özlü, AK Parti Bolu İl Başkanlığı tarafından Belediye Nikah Salonu'nda düzenlenen i̇l danışma meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, "Türkiye’nin geleceğine damga vuracak olan bir referandum sürecinin arifesindeyiz. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Özellikle Gezi olaylarından itibaren Türkiye üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor. İşte bütün bu oyunları artık tamamen boşa çıkaracağımız bir referanduma doğru gidiyoruz. Böyle tarihi bir dönemeçte, böyle kritik bir kavşakta, sizlerle aynı çatı altında buluşmuş olmak, inanın yüreğimizi ferahlatıyor. Sizlerle aynı davanın bir neferi olmak, yolumuzu aydınlatıyor. Bizim hocamız, rehberimiz, liderimiz sizlersiniz." ifadesini kullandı.

"Bizim doğru ve yanlış hakkındaki kıstasımız, kriterimiz, ölçümüz, sadece ve sadece sizlersiniz." diyen Özlü, sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti kadroları arkadamızdaysa, teşkilatımız yanımızdaysa, milletimiz bize destek veriyorsa, doğru yolda olduğumuzu anlıyoruz. Ve o doğru yolda ilerlemek için gereken her türlü mücadele azmini ve gücünü de sizlerden alıyoruz."

- "Artık son kararı milletimiz verecek"

Bakan Özlü, TBMM'nin üzerine düşen vazifeyi yaptığını vurgulayarak, "CHP’nin yüce Meclise yakışmayan bütün çirkinliklerine rağmen, TBMM’den referandum kararı çıktı. Ne yazık ki kürsüye kendini kelepçelemekten tutun da bir milletvekilinin bacağını ısırmaya kadar, Meclisin şahs-ı manevisine gölge düşürecek birçok hadise yaşandı. Bütün engellemelere rağmen, AK Parti'li ve MHP’li milletvekilleri, büyük bir sağduyuyla referandum için gerekli oy sayısına ulaştılar. Artık son kararı milletimiz verecek, son sözü milletimiz söyleyecek." diye konuştu.

Bu değişiklikte neden ihtiyaç duyulduğunu, neyin amaçlandığını ve bu amaca nasıl ulaşılacağını millete anlatmanın önemine değinen Özlü, tek işlerinin kara propagandaların, yalanların ve iftiraların karşısında hakikati ortaya koyabilmek olduğunu kaydetti.

Türk milletinin basiretine ve ferasetine güvendiklerine işaret eden Bakan Özlü, gerekirse herkesle tek tek konuşup, herkesin kapısını çalıp, herkesin bir bardak çayını içerek, herkese bu referandumda neyin oylandığını anlatacaklarını bildirdi.

Eskiden yarım kalmış projeleri süratle hayata geçirdikleri gibi kendi dönemlerinde başlattıkları projeleri de süratle tamamladıklarını anlatan Özlü, "MARMARAY, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi köprüleri gibi hayali bile kurulamayan projeler birer birer hayata geçti ve geçiyor. Sadece Bolu Dağı Tüneli’nin hikayesi bile, koalisyon dönemlerinin bu ülkeye nasıl bir maliyet yüklediğini izah etmek için yeterlidir." diye konuştu.

- "Koalisyon dönemi yaşanmayacak"

Türkiye'de seçimlerden sonra ortaya bir sürü soru çıktığını aktaran Bakan Özlü, şunları söyledi:

"Hükümet kurulacak mı kurulmayacak mı? Hükümet kurulsa bile ömrü ne kadar olacak? Bakanlar Kurulu toplanabilecek mi? Bakınız, şaka yapmıyorum, 90’lı yıllarda, Bakanlar Kurulu’nun toplanması, daha doğrusu toplanabilmesi, gerçekten de haber değeri taşıyordu. Şu anda güçlü bir lider, güçlü bir parti var. Bu güçlü lider sayesinde 14 yıldır koalisyon dönemi yaşamadık. Ancak buna köklü bir çözüm bulmak gerekiyor."

Bu sorunların sistem üzerinden çözülmesi gerektiğini, bu anayasa değişikliğinin en önemli getirilerinden birinin de bu olduğunu kaydeden Özlü, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir daha Türkiye’de koalisyon dönemi yaşanmayacak. Bir başka önemli konu da yürütmedeki iki başlılığın kalkacak olmasıdır. Böylece çok daha güçlü bir yürütme geçecek. Daha doğru ve daha hızlı kararlar almak ve bunları daha iyi uygulamak mümkün olacak. Sadece yürütme değil, yasama da çok daha etkin bir işlev üstlenecek. Yasamanın kanun yapıcı özelliği daha fazla pekişecek. Yargı gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız bir yapıya kavuşacak."

- "Milletimize çok iyi anlatmamız gerekiyor"

Bakan Özlü, referandum sonrasında kamu otoritesini oluşturan yasama, yürütme ve yargının arasında bir denge oluşacağını belirterek, "Bunların her biri daha güçlü hale gelirken, hiçbiri bir diğerinin görev alanını ihlal etmeyecek. Böylece Türkiye, güçlü bir sisteme kavuşacak, yeni bir atılım dönemi yaşayacaktır. Bunları milletimize çok iyi anlatmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



