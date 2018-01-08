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Birinci İnönü Zaferi'nin 97. yıl dönümü

- Başbakan Yıldırım: - "Bugün kendi medeniyet iddiasını güçlendiren Türkiye, şehitlerimizin bize bıraktığı bu mukaddes mirası aynı şuur ve inançla daha ileri taşıma gayretindedir" - "Bu zafer, istiklal mücadelesi veren milletimizin sarsılmaz bir inançla birbirine kenetlenmesine vesile olmuştur. Çok çetin mücadeleler veren, ağır bedeller ödeyen milletimiz, vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkmayı başarmıştır"

Birinci İnönü Zaferi'nin 97. yıl dönümü

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Birinci İnönü Zaferi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bu zafer, istiklal mücadelesi veren milletimizin sarsılmaz bir inançla birbirine kenetlenmesine vesile olmuştur. Çok çetin mücadeleler veren, ağır bedeller ödeyen milletimiz, vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkmayı başarmıştır. Bugün kendi medeniyet iddiasını güçlendiren Türkiye, şehitlerimizin bize bıraktığı bu mukaddes mirası aynı şuur ve inançla daha ileri taşıma gayretindedir." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Birinci İnönü Zaferi'nin 97. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Birinci İnönü Zaferi'nin milletin büyük bir azim, inanç ve fedakarlık örneği göstererek kazandığı İstiklal Mücadelesi'nin ilk büyük başarısı olduğuna dikkati çekti.

Birinci İnönü Zaferi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu zafer, istiklal mücadelesi veren milletimizin sarsılmaz bir inançla birbirine kenetlenmesine vesile olmuştur. Çok çetin mücadeleler veren, ağır bedeller ödeyen milletimiz, vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkmayı başarmıştır. Bugün kendi medeniyet iddiasını güçlendiren Türkiye, şehitlerimizin bize bıraktığı bu mukaddes mirası aynı şuur ve inançla daha ileri taşıma gayretindedir."

Başbakan Yıldırım, mesajında, başta Mustafa Kemal Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa olmak üzere, İstiklal Mücadelesi'nin bütün kahramanlarını hürmetle andı.


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Başbakan YıldırımBirinci İnönü Zaferi'nin 97. Yıl Dönümü
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