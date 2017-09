"Bizim için de önce vatan"

ARDAHAN (AA) - CHP Genel Başkanı Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Bizim için de önce vatandır. Parti, şahsi çıkarlar sonra gelir." dedi.

Yılmaz, partisince düzenlenen bayramlaşma programına katıldı, partililerle bayramlaştı.

Kurban Bayramı'nın Türkiye açısından olumsuzlukların yaşandığı bir bayram olduğunu söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Esasen bayram kıvamını kaybetti çünkü biz bir önceki bayramda parlamenter demokratik sistemde bir bayram kutlamıştık. Ancak biliyorsunuz 16 Nisan referandumundan sonra demokrasinin kurumsal olarak beli kırıldı. Biz Türkiye'de demokrasiye inanan insanlar, demokrasinin varlığıyla övünen insanların mücadelesi şimdi başlıyor. Biz bundan sonra mücadelemizi daha kararlı sürdüreceğiz. Daha öz güvenle ve daha kendinden emin şekilde yapmak zorundayız."

- "Arakan'da bir an önce şiddet durmalı"

Arakan ismini halkın yeni duyduğunu ifade eden Yılmaz, söz konusu bölgede şiddetin bir an önce son bulmasını istedi.

Yılmaz, "Orada bir an önce şiddetin durmasını, çatışmaların durmasını isteriz. Orada etnik yapısı her ne olursa olsun, inancı her ne olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, insanlara dönük vahşice eylemleri kınarız ve onun karşısında dururuz." diye konuştu.

Yılmaz, bölgeye radikal grupların yerleşmesine de izin verilmemesi gerektiğine işaret etti.



Bayramın önemine vurgu yapan Yılmaz, makul bir dil kullanmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ben şahsen kucaklayıcılığın en büyük değer olduğunu düşünüyorum. Ben umuyorum bu bayram hepimize iyilikler güzellikler getirir. Osmanlı-Rus savaşında en büyük savunma hattı olan Ramazan Tabyası'nda, hilali ve yıldızın altında yazan 'önce vatan' solmuş durumda. Orası Ardahan'ın simgesi. Bizim için de önce vatandır. Parti, şahsi çıkarlar sonra gelir. Madem önce vatansa oraya yürüyüp o solukluğu gidermek istiyoruz."

Meclis açıldıktan sonra erken seçimin gündeme gelebileceğini dile getiren Yılmaz, şimdiden Ardahan'da seçim hazırlıklarının yapılması gerektiğini kaydetti.