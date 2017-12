Bu işi sonuna kadar götüreceğim

MERSİN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iddialarına ilişkin, "Sonuna kadar götüreceğim bu işi, sonuna kadar. Bankanın dekontuna sahte diyorlar. Banka sahte dekont mu düzenler." dedi.

Kılıçdaroğlu, Mezitli Belediyesi tarafından Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen toplu temel atma ve açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin aydın insanlarının umudu olduğunu, 80 milyonun ülkede huzur içinde, birlikte yaşamasını istediğini, bunun mücadelesini hep birlikte vereceklerini söyledi.

Mersinlilerle birlikte olmaktan onur ve gurur duyduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Hakkı, hukuku ve adaleti dünya tarihine yazdık. Herkes bunu çok iyi bilmeli. Hak, hukuk ve adalet hepimizin hakkıdır. Bu hakkı elde edinceye kadar mücadele edeceğiz. İster doğuda, iste batıda, ister güneyde ister kuzeyde ülkenin neresinde olursak olalım el birliğiyle, kadın erkek, yaşlı genç hep birlikte hak, hukuk ve adalet için mücadele edeceğiz." dedi.

"Biz hak, hukuk ve adalet dedikçe birileri yerinde rahat duramıyor." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Emin olun akşamları bile rahat uyuyamıyor. Gayet iyi biliyorum, uyutmayacağım onu uyutmayacağım. İnsanlar onurlarıyla yaşarlar. İnsanlar eğer belli makamlara halkın oyuyla gelip halka hizmet etmek istiyorlarsa onurlarıyla hizmet ederler ve topluma örnek olurlar. Toplumun her kesimine örnek olurlar. Giyimiyle, kuşamıyla, yaşam tarzıyla, ailesiyle her şeyiyle topluma örnek olurlar. Çünkü onlar toplumun görünen yüzleridir. Kalktım kendilerine bir soru sordum. Dünyanın en basit sorusunu sordum. Dünür, kayınbirader, oğlan, damat, bütün aile var, 1 sterlinlik şirketten 15 milyon dolar para var. Sordum nedir bu Allah aşkına, nedir? Hiç adını duymadığımız adaları, devletleri duyduk. Man Adası. Artık Man Adası mı Manda Adası mı bilmiyorum ama bir şeyler var orada."

Kılıçdaroğlu, "Sahte diyorlardı hepsi gerçek çıktı" ifadesini kullanarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Efendim 'Savcılığa verin.' Savcılığa vereceğiz arkasında da duracağız. Sonuna kadar takip edeceğiz. Öyle kıvırmak, kaçmak yok. Sonuna kadar götüreceğim bu işi, sonuna kadar. Bankanın dekontuna sahte diyorlar. Banka sahte dekont mu düzenler. Yani özetle şunu çok iyi bilin. Bir şirket var sermayesi 1 sterlin. 1 ortağı var, o kadar. 15 milyon dolar. Bu nasıl ticaret. Nasıl bir ticarettir bu? Böyle bir ticareti ben bilmiyorum. Bu ticareti kim bilir? Ancak üç kağıtçılar bilir. Normal vatandaş nereden bilecek bunu. Sanayicimiz, esnafımızı, kahvecimiz, tüccarımız, simitçimiz, çiftçimiz, emeklimiz var. Herkes var. Herkes şu veya bir şekilde ticaret yapıyor. En azından gidip fırından 1 ekmek alıyor. Ama bu tür hokkabazlığı, böyle bir sahtekarlığı hiç görmedik. Efendim bu bir ticaretmiş. Nasıl bir ticaret ya. Çık bunu millete bir anlat. Bu ne şirketi? Bu şirket kimin şirketi? Efendim ne ticareti? Nasıl bir ticaret bu? 15 milyon dolar bir tarafta, 1 sterlin bir tarafta. Nereden çıktı bu? Bunları bize anlatacak. Sonuna kadar takip edeceğim. Ben biliyorum rahat uyuyamıyor. Söylüyorum yanında doktoru bulundur. Doktor olacak yanında."

Rıza Sarraf davası

Kılıçdaroğlu, Rıza Sarraf davasına da değinerek, şunları söyledi:

"Şimdi başımıza bir de Sarraf belası çıktı. Düne kadar ne diyorlardı. 'Hayırsever iş adamı' Ne diyorlardı? 'Aman çok iyi bir adam' Ne yapıyorlardı? Devletin protokolüne dahil ediyorlardı. Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar Rıza Sarraf hep bir aradalardı. Bir de devletin protokolünde fesli deli Kadir vardı. O da devletin protokolünde yer alıyordu. Bunların devlet anlayışı nedir Allah aşkına. Böyle bir rezalet olabilir mi? Daha 16 Kasım'da ABD'ye 2 kez nota verdiler. 'Efendim Rıza Sarraf temiz bir adamdır, bunu bize verin. Ne oldu bu adamın hayatı'. Sarraf bülbül gibi ötünce. 'Rıza Sarraf casustu. Sarraf vatan haini'. Düne kadar kol kolaydın. Paraları alırken iyi ötünce kötü."

Kılıçdaroğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Rıza Sarraf hakkında başlatılan soruşturmayı hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Yabancı devlet lehine siyasi ve askeri casusluk yapmaktan ötürü Sarraf'ın mal varlığına el konuldu. Soru şu, Sevgili Erdoğan yanına doktoru al, beni iyi dinle. Bu Rıza Sarraf'a devletin sırlarına kim teslim etti. Casus diyor savcı, askeri ve siyasi bilgileri aldı ve götürdü, yurt dışında birilerine verdi. Rıza Sarraf'a bu sırları, bu bilgileri kim verdi? Bu bilgiler verilirken hükümette kim vardı? Ben gayet iyi biliyorum. Şimdi soruyorum. Bütün Mersinlilerin önünde soruyorum. Öyle kaçmak, kıvırtmak falan yok. Efendim dün hayırseverdi şimdi casus oldu yok. Casussa bu bilgileri kim verdi. Ben vermedim, ben devleti yönetmiyorum. O zaman kim verdi? Hangi parayla satın aldı bunları? Kendisine salıya kadar izin veriyorum. Sevgili Erdoğan salıya kadar. otur düşün, Bakanlar Kurulunu topla arzu ediyorsan."

Başbakan Binali Yıldırım'ı da eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bu Rıza Sarraf nasıl oldu da Türkiye Cumhuriyeti'nin sırlarını teslim aldı? Bu sırları ABD'ye götürdü. Kim bu sırları verdi. Bunu çık anlat. Bunu da Amerikalılar mı ortaya koysunlar. Sen devleti yönetiyorsun. O zaman çık bunların tamamını bu millete anlat. Salıya kadar bekliyorum sevgili Erdoğan." dedi.

"2019'a giderken önümüzde iki seçenek var"

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarından ayrım yapmadan hizmet etmesini istediğini vurgulayarak, harcadıkları her kuruşun hesabını millete vermeleri gerektiğini söyledi.

En küçük belediyeden en büyüğüne kadar hemen hemen her yerde olağanüstü güzellikler yarattıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, kentlerde yeşil alanlar oluşturduklarını kaydetti.

Kılıçdaroğlu, 2019 yılında sandığa gidileceğini hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Hanımlar ilk sözüm size. 2019'da sandığa gideceğiz. Sizin sezginizi görüyorum. Türkiye'yi bekleyen tehlikeyi de en iyi siz fark ediyorsunuz. 2019'a giderken önümüzde iki seçenek var. Bir tek adam seçimi, iki demokratik parlamenter sistem. Tek adam rejiminin ne olduğunu görüyoruz. Daha bu işin başlangıcı. Türkiye'nin ne hale geldiğini de hep beraber görüyoruz. Türkiye'yi bu çıkmaz sokaktan çıkarmamız gerekiyor. Yeniden demokratik parlamenter rejimi getirmemiz gerekiyor. Bu ülkeye huzuru, barışı yeniden getirmemiz gerekiyor. Şu bayrağın altında hepimiz birlik içinde beraber yaşayacağız. Bunu getirmemiz gerekiyor."

Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından butona basarak açılış ve temel atmaları gerçekleştirdi.

Muhabir: Mustafa Güngör