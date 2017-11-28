Büyükelçi Saparbekulı'dan Destici'ye ziyaret

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kazakistan-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi ve daha da büyümesi için bugüne kadar her türlü katkıyı sağladık, teşviki yaptık, sesi soluğu olmaya gayret ettik. Bütün Kazakistanlı kardeşlerimiz, bilsinler ki partimiz, sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değil, Türk dünyasının partisidir." dedi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Destici'yi BBP Genel Merkezi'ndeki makamında ziyaret etti.

Destici, Saparbekulı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, eski Büyükelçilerden Canseyit Tüymebayev ile yakın diyaloğunun bulunduğunu vurguladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev'in Türkiye ve Türk dünyasına yaklaşımını bildiklerini ifade eden Destici, "Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Nazarbayev'in dostluğu ve bu süreçte ikili ilişkilerin geliştirilmesindeki atılan adımlar, bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir." diye konuştu.

Destici, partisinin Türk milliyetçiliği ve Türk-İslam ülkücülüğünü önemseyen bir siyasi hareket olduğuna işaret ederek, "Türk dünyasına ayrıca önem veriyoruz. Mesela her siyasi partide dış ilişkilerden sorumlu bir genel başkan yardımcısı vardır, bizde ikidir. Biri dış ilişkilerden biri de sadece Türk dünyası ve akraba topluluklarından sorumlu genel başkan yardımcısıdır." ifadesini kullandı.

Destici, şöyle devam etti:

"Ekonomik, siyasi ve kültürel olarak her anlamda ikili ilişkilerin geliştirilmesi lazım. BBP olarak ortak bir Hazar Projesi'nde bütün Türk dünyasını birleştirmenin, İsmail Gaspıralı'nın 'dilde, fikirde, işte birlik' dediği o ilkeyi hayata geçirmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.

Kazakistan-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi ve daha da büyümesi için bugüne kadar her türlü katkıyı sağladık, teşviki yaptık, sesi soluğu olmaya gayret ettik. Bundan sonra da bütün Kazakistanlı kardeşlerimiz, bilsinler ki partimiz, sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değil, Türk dünyasının partisidir. Onların da sesi soluğu olmaya devam ediyor. Bu gayeyle kurulmuştur."

- "Kardeş olmak kader hediyesidir"

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekulı ise BBP'nin Türkiye ile Kazakistan iş birliğinin amaçlarını paylaştığını belirtti.

1992-1998'de Türkiye'de eğitim gördüğünü kaydeden Saparbekulı, "ODTÜ'de Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü okurken, Ankara Cebeci'de kalmıştım. Yurttaki arkadaşlardan rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve partinizi o zaman duyuyorduk." dedi.

İki ülke iş birliğinin geliştirmesi açısından resmi ilişkilerin yanı sıra sivil toplum ilişkilerinin de önemine değinen Saparbekulı, Türkiye'deki görev süresi boyunca BBP'nin desteklerini beklediklerini kaydetti.

Saparbekulı, "Her ülkeyle dost olabilirsiniz. Ama kardeş olmak size verilmiş bir kader hediyesidir. Biz de Kazak halkı olarak bu kardeşlik değerine çok önem veriyoruz. Ülkelerimiz halkları, dilleri, örf ve adetleri bir. Dolayısıyla geleceği bir olması gereken hem iki kardeş hem de iki dost ülkedir." diye konuştu.