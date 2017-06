Büyümede sıfırcı hocaları şaşkına çevireceğiz

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Türkiye her zaman olduğu gibi inşallah 2017'de de bütün derecelendirme kuruluşlarını şaşkına çevirerek büyümesini 4 buçuğun üzerinde inşallah gerçekleştirecek." dedi.

Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile AK Parti Malatya İl Başkanlığınca Yeşilyurt ilçesindeki bir restoranda düzenlenen "Vefa iftarı" programına katıldı.

Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyerek, bu ay içerisinde kardeşliğin, muhabbetin, yardımlaşmanın zirve yaptığını söyledi.

Birlik, beraberlik ve kardeşliğin bugünlerde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha idrak ettiklerini belirten Tüfenkci, komşu ülkelerde yaşananlara bakıldığında Türkiye'nin neden güçlü olması gerektiğinin çok daha iyi anlaşıldığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'yi kurarken, "Artık Türkiye'de bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediğini hatırlatan Tüfenkci, "AK Parti halkın, milletin, sizlerin kurduğu bir parti olarak kısa zamanda iktidara geldi. O günden bugüne tek hedefi vardı o da millete hizmet etmek. Hiçbir vesayet odağına, güce boyun eğmeden, 'Yalnızca milletin dediği olur.' deyip yola çıkan AK Parti 15 yıllık iktidarı boyunca milletin dışında da hiçbir güce Allah'a hamdolsun boyun eğmedi bundan sonra eğmeyecek." diye konuştu.

- "Türkiye'yi her alanda en az 3 katı büyüttük"

Bakan Tüfenkci, partisinin her girdiği seçimde milletin takdiriyle büyük başarılara imza attığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi her alanda en az 3 katı büyüttük. Eğitimde, ulaştırmada, sağlıkta, ekonomide ama her alanda nereden bakarsanız bakın Türkiye'yi en az 3 katı büyüttük, milletimizin refah düzeyini artırdık, milli gelirleri 3 bin dolarlardan 11 bin dolarlara taşıdık. Bu yeter mi dedik? Yetmez dedik ve daha çok hızlanmamız gerekir, bu millete daha fazla hizmet etmemiz gerekir diyerek, milletin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmesi noktasında referanduma gittik. 16 Nisan'da millet cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'Evet' dedi. 16 Nisan'dan sonra gördük ki Türkiye kavuştuğu istikrar ve güvenle, ekonomik verilere baktığımızda ekonominin her alanında iyiye doğru bir gidişi hep beraber gözlüyoruz. Dövizdeki kur oynaklığını ortadan kaldırmakla beraber güven endeksleri, gerek sanayi, gerek tüketici güven endekslerindeki olumlu yukarıya doğru gidişlerle Türkiye her zaman olduğu gibi inşallah 2017'de de bütün derecelendirme kuruluşlarını şaşkına çevirerek büyümesini 4 buçuğun üzerinde inşallah gerçekleştirecek."

Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişimi karşısında milletin ayağa kalkarak demokrasiye, hükümete, ekonomiye sahip çıktığını anımsattı.

Darbe girişiminden sonra halkın akşam demokrasi nöbetleri tuttuğunu sabah iş yerini açtığını anımsatan Tüfenkci, "Ne sanayinin çarkını ne ihracatın gemilerini ne üretimi ne ticareti ne finansı durdurduk ve Türkiye 2016'da herkesi şaşırtacak şekilde büyüdü. 15 Temmuz yıl dönümü bir daha geliyor o gün yine meydanlarda olacağız, nöbetler tutacağız. Şehitlerimizi, gazilerimizi unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Vatan için şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Tüfenkci, "15 Temmuz'u unutmadık unutturmayacağız. Allah'ın izniyle bu ülkede bu coğrafyada bir daha öyle bir kalkışmaya kimse cesaret edemeyecek, darbeleri cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile tarihin çöplüklerine atmış olduk. Artık söz sahibi millet olacak, sizler olacaksınız." dedi.

Tüfenkci, bir yandan Türkiye'yi büyütürken bir yandan da 81 ili kalkındırdıklarını ve geliştirdiklerini söyledi.

- "Hem partimizi hem ülkemizi şaha kaldıracağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da partisinin ilk günkü aşkla yoluna devam ettiğini dile getirdi.

"Biz Türkiye partisiyiz" ifadesini kullanan Çalık, şunları kaydetti:

"AK Parti demek Türkiye demek, Türkiye demek AK Parti demektir. Biz yüzde 100'ü kucaklamak zorundayız. 14 Ağustos 2001'den itibaren katettiğimiz yol Türkiye'nin gelişimi içindi. O gün yola çıktığımız kardeşlerimizle bugün beraber olmak bizim için çok önemlidir. Biz yola çıktığımızı, yolda bulduklarımıza değişmedik. Ama yola çıktıklarımız bizi yolda bıraktılarsa onlara da 'Eyvallah' dedik. Biz yola çıktıklarımız ve yolda beraber olduğumuz kardeşlerimize yol yürümeye devam edeceğiz. 15 Temmuz bir dirilişti ve 16 Nisan yükseliş olacak dedik ve 21 Mayıs yeniden şahlanıştır dedik. 21 Mayıs'ta Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle tekrar AK Parti'nin başına genel başkan oldu ve inşallah Cumhurbaşkanımızın genel başkanlığıyla hem partimizi hem ülkemizi şaha kaldıracağız."

İftara Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.