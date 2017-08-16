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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu:

- "Engelli işçi istihdam etme yükümlülüğü bulunan 11 bin 504 işyerinde tespit yapıldı, bu yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 33 milyon 339 bin 732 lira idari para cezası uygulandı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu:

TBMM (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, engelli işçi istihdam etme yükümlülüğü bulunan 11 bin 504 işyerinde tespit yapıldığını, bu yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 33 milyon 339 bin 732 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesini yanıtlayan Sarıeroğlu, bakanlığın, yıl içinde yürüteceği iş teftişi faaliyetlerini, "programlı teftişler" ve "incelemelerden oluşan program dışı teftişler" olmak üzere planladığını aktardı.

Bakan Sarıeroğlu, programlı teftişler ile incelemelerden oluşan program dışı teftişlerde, 2002 ila 12 Haziran 2017 tarihleri arasında mevzuat uyarınca engelli işçi istihdam etme yükümlülüğü bulunan 11 bin 504 işyerinde tespit yapıldığını, engelli işçi istihdamı yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 33 milyon 339 bin 732 lira idari para cezası uygulandığını belirtti.

Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"2017 yılı Nisan ayı itibarıyla, 4857 sayılı İş Kanununun 'Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu' başlıklı 30. maddesi kapsamında, elli ve üzeri sigortalı çalıştıran işverenden kontenjan dahilinde veya kontenjan fazlası engelli sigortalı çalıştıran işverenler ile engelli çalıştırmakla yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin çalıştırdıkları her bir engelli sigortalının prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren hissesinin tamamı devlet tarafından karşılanan ve bu kapsamda çalışan engelli sigortalı sayısı ise İstanbul'da 21 bin 579, Türkiye genelinde 88 bin 873'tür."

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