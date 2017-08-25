Çavuşoğlu çocuklarla bir araya geldi

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Siyaset yapmamızdaki esas amacımız, gelecek Türkiyesini inşa etmekten ibaret. Belki bugün için çalışıyoruz gibi gözüksek de esasen Türkiye'yi büyüterek, geliştirerek, ülkemizin refahını ve standartlarını artırarak, gelecek nesillere daha müreffeh daha güçlü bir Türkiye ve onun üzerinde bulunduğunuz, işinizi yaptığınız, yürüdüğünüz sırada daha emin ve daha güvenilir bir şekilde adım atmanıza fırsat sağlamak için siyaset yapıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş ve Bursa'daki çocuk evlerinde kalan 30 çocuğu Çankaya Köşkü'ndeki Selçuklu Salonu'nda kabul etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Çavuşoğlu, çocuklarla bir süre sohbet ederek, Ankara'da yapılacak ziyaretlerde çocukların güzel anılarla ayrılmaları temennisinde bulundu.

İlk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret eden çocuklara, külliyenin mimarisi ve içerisinde barındırdığı cami ve anıtla Türkiye'ye çok yakıştığını anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Siyaset yapmamızdaki esas amacımız, gelecek Türkiyesini inşa etmekten ibaret. Belki bugün için çalışıyoruz gibi gözüksek de esasen Türkiye'yi büyüterek, geliştirerek, ülkemizin refahını ve standartlarını artırarak, gelecek nesillere daha müreffeh daha güçlü bir Türkiye ve onun üzerinde bulunduğunuz, işinizi yaptığınız, yürüdüğünüz sırada daha emin ve daha güvenilir bir şekilde adım atmanıza fırsat sağlamak için siyaset yapıyoruz. Dolayısıyla nesiller devam ediyor ama Türkiye Cumhuriyeti ve bizim vatanımız ilelebet varlığını sürdürecek. Bugün bu görevi bizler ifa ediyoruz. Nasıl ki bizden öncekiler bu görevleri ifa ederken Türkiye'nin geleceğini bizim için hazırlamış ve inşa etmişlerse bugün bizlerde yeni Türkiye'yi gelecek nesillere hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz."

- "Öz değerlerinize, milli ve manevi değerlerinize sıkı sıkı sarılın"

Belki 2053'ü, 2071'i göremeyeceğini belirten Çavuşoğlu, çocuklardan 2053 ve 2071 Türkiyesi'nde aldıkları bayrağı, uzak ufuklara götürme, dünyada hoşgörü ve medeniyet tasavvurunu ortaya koymanın esas görevleri olacağını aktardı.

Dünyada birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, hoşgörünün hakim olduğu bir medeniyetin çocukları olduklarını belirten Çavuşoğlu, buradan aldıkları dersle gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye armağan etmek istediklerini vurguladı.

Çocuk evlerinde kalan çocukları hayata hazırlamaya çalışan yönetici ve eğitimcilerine de teşekkür eden Çavuşoğlu, "İnsan geleceğe ilişkin hazırlıklarını yaparken mutlaka kendi değerlerinden, özünden, ilkelerinden hareket ederek geleceğine hazırlık sağlamalıdır. Onun için bu manada eğitiminizi alırken öz değerlerinize, milli ve manevi değerlerinize sıkı sıkı sarılarak, hayata tutunmanız sizin için her zaman için hayatın zorlukları karşısında kolaylıkla üstesinden geleceğiniz bir ivme, motivasyon ve güç sağlayacaktır." diye konuştu.

Çavuşoğlu, çocuklara Ankara ve Çankaya Köşkü'nün tarihi önemini anlatarak, Çanakkale, şehitlikler, Malazgirt, İstanbul, Afyonkarahisar gibi tarih bilinci oluşturmak için seyahatlerin devam etmesini istedi.

Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş de 28 çocuk evi ve 2 sitede devlete emanet edilmiş toplam 440 çocuk bulunduğunu aktararak, seçtikleri 30 çocukla gerçekleştirdikleri başkent ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni gezdiklerini ve çok beğendiklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, çocuklara tek tek isimlerini sorarak, satranç takımı hediye etti.

Çavuşoğlu'na Bursa İl Müdürlüğü tarafından üzerinde fotoğrafının bulunduğu tablo armağan edildi.