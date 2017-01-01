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Çavuşoğlu çok sayıda mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, çok sayıda mevkidaşı ve AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Mogherini ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu çok sayıda mevkidaşı ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısının ardından kendisini arayarak taziye dileklerini ileten çok sayıda mevkidaşı ve AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı İgor Crnadak ve İsviçre Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter, Çavuşoğlu'nu arayarak "hain terör saldırısı sebebiyle taziye ve üzüntülerini" paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu'nu ayrıca AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Mogherini arayarak taziyede bulundu.

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