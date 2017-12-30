Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Mazlumların sesi olan bir ülke haline geldik. Zalim bir dünya da vicdanı olan bir ülke haline geldik. Aslında üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası da son dönemin mazlumlarının sığınma coğrafyasıdır. Bu ülke son yüzyılın mazlumlarının sığındığı tek coğrafyadır. Balkanlarda, Kafkaslarda, Arap coğrafyasında daralan herkes buraya gelmedi mi? Burada bir ve beraber olduk." dedi.

Özhaseki, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri Şubesi tarafından 15 Temmuz Halil Kantarcı erkek öğrenci yurdunda düzenlenen "TÜGVA Gençlik Buluşması" etkinliğine katıldı.

Müslüman insanlar olarak çevre anlayışı içerisinde emanet kavramına sahip olduklarını anlatan Özhaseki, Müslüman medeniyetlerinin tarihte örnek yapılar sunduklarını söyledi.

Eski mahalle yaşamına doğru dönecek planlamalar peşinde olduklarını belirten Özhaseki, "Elbette akıllı şehirler kuracağız. İnsanoğlunun anlamakta bile güçlük çekeceği modernite içerisinde bu şehirleri kuracağız, ama mahalle konsepti içerisinde kuracağız." ifadesini kullandı.

Ruşen Keleş'in kitabını incelediğini ve 1960'lı yıllarda İstanbul'da gecekondu sayısının 79 bin, 1994 yılında 640 bin olduğuna dikkati çeken Özhaseki, şöyle konuştu:

"İnsanların rastgele gece yarısı ev yapmasını sağlamak, bir yöneticinin çok sevineceği ve övünebileceği bir şey mi? Bu İstanbul'a ihanet değil mi? Bir o kadarda kaçak yapı var, etti mi 1,5 milyon. Şimdi ben gece gündüz deprem geliyor diye çırpındığım, trilyonlarca lira para ayırıp da depremden korumaya uğraştığım yerler, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği silueti bozan binalar değil. Sayın Cumhurbaşkanımız o silueti bozan binalarla ilgili birkaç cümle söyledi. Asıl sizinki ihanet etmek. 'Canım biz mi yaptık' bir dakika 60'lı yıllarda siz vardınız, 70'li yıllarda, 94'e kadar siz vardınız. 1,5 milyon civarında depreme dayanıksız, Allah korusun ciddi bir deprem olduğunda yerle yeksan olacak binayı siz yaptırdınız. Susuzluğu İstanbul'a siz çektirdiniz. Şehircilik başlı başına bir iş. Bizim biran önce kendi medeniyet kodlarımıza da dönmek lazım. Şuan yapı stoku itibari ile biraz sağlıksız birazda kimliksiz yapılara sahibiz. Önümüzdeki sene bizim epey bir kanunumuz gelecek. Bunlar tartışılırken şehircilikle ilgili düşündüklerimizin hepsini ortaya koyacağız inşallah."

Bakan Özhaseki, son zamanlarda Müslüman coğrafyasında yaşanan olaylarda Türkiye'nin önemli bir görev üstlendiğini anımsattı.

Kudüs ile ilgili son zamanlarda yaşanan olaylarda da Türkiye'nin önemli işler yaptığını vurgulayan Özhaseki, "Öyle bir yerde mazlumların sesi olan bir ülke haline geldik. Zalim bir dünyanın vicdanı olan bir ülkesi haline geldik. Aslında üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası da son dönemin mazlumlarının sığınma coğrafyasıdır. Bu ülke son yüzyılın mazlumlarının sığındığı tek coğrafyadır. Balkanlarda, Kafkaslarda, Arap coğrafyasında daralan herkes buraya gelmedi mi? Burada bir ve beraber bir millet olduk." dedi.

- "Bu hava limanı, bazı hava limanlarını pabucunu dama atacak"



Özhaseki, Gezi olayları zamanında olaylara karışan gençlerin temsilcilerinden Ankara'da hükümetten ne istediklerini dinlediğini de söyledi.

"Bize '12 milyon ağaç dikin' deselerdi. Helal olsun be çevreci çocuklar 12 milyon ağaç istiyorlar derdik." diyen Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bunu istemediler. Bir üçüncü hava limanı yapımından vazgeçin, iki üçüncü köprüden de vazgeçin, üç nükleer tesisten de vazgeçin. Yatırımları da durdurun. Nükleer tesisler çevreye çok zarar veriyor. Dünyada şuanda 454 tane nükleer tesis var. Fransa Amerika gibi ülkeler enerjisinin çoğunluğunu nükleerden elde ediyorlar. Nükleere geçmek demek başka bir teknolojiye geçmek demek. Bizde 2 tane kuruluyor, buna neden karşı çıkıyorsunuz? Eyfel kulesinin üzerinde bir pergel kurun 200 kilometre açın 6 tane nükleer tesis var. Londra'nın etrafında 9 tane, Madrid'in etrafında 4 tane nükleer tesis var. Şu anda halen devam eden 50'nin üzerinde nükleer tesis inşaatı var. Üçüncü hava limanını istemeyen kim? Onu neden yapmıyoruz. Türkiye öyle bir noktadaki 50'den fazla ülkeye en geç 3 saate ulaşabiliyoruz. Bu da bizim için bir lütuf. Doğu ile batının kesişme noktasındayız. Bu hava limanı bazı hava limanlarını pabucunu dama atacak ondan istemiyorlar."

Program Mehmet Özhaseki'nin, yurtta kalan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.







